Проезд в городском общественном транспорте в Лиде вырос на 5 копеек

Источник материала: Lida.Info





Новые цены на проезд в городском общественном транспорте установлены с 15 декабря.

Об этом сообщается в решении Гродненского областного исполнительного комитета №727 от 6 декабря 2019 года.

Теперь один талон в местах их продажи вне транспорта можно приобрести за 60 копеек, у водителя — за 65 копеек.

Изменилась и стоимость проездных билетов. Ныне он колеблется от 9,24 рублей (на декаду) до 26,28 (на месяц).