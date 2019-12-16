|
Проезд в городском общественном транспорте в Лиде вырос на 5 копеек
Источник материала: Lida.Info
Новые цены на проезд в городском общественном транспорте установлены с 15 декабря.
Об этом
Теперь один талон в местах их продажи вне транспорта можно приобрести за 60 копеек, у водителя — за 65 копеек.
Изменилась и стоимость проездных билетов. Ныне он колеблется от 9,24 рублей (на декаду) до 26,28 (на месяц).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые цены на проезд в городском общественном транспорте установлены с 15 декабря. Об этом сообщается в решении Гродненского областного исполнительного комитета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)