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Проезд в городском общественном транспорте в Лиде вырос на 5 копеек

16.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Проезд в городском общественном транспорте в Лиде вырос на 5 копеек

Новые цены на проезд в городском общественном транспорте установлены с 15 декабря.

Об этом сообщается в решении Гродненского областного исполнительного комитета №727 от 6 декабря 2019 года.

Теперь один талон в местах их продажи вне транспорта можно приобрести за 60 копеек, у водителя — за 65 копеек.

Изменилась и стоимость проездных билетов. Ныне он колеблется от 9,24 рублей (на декаду) до 26,28 (на месяц).

 
 
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Новые цены на проезд в городском общественном транспорте установлены с 15 декабря. Об этом сообщается в решении Гродненского областного исполнительного комитета...
 

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