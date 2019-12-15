|
Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент подписал закон, который упрощает пребывание иностранцев на территории Беларуси. Кстати, на эту проблему обратили внимание студенты медицинских вузов во время встречи с главой государства 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обещал рассмотреть вопрос. Ответ не заставил себя ждать.
С каждым годом число иностранных студентов в Беларуси растет. Почти 23 тысячи молодых людей с зарубежной пропиской приступили к обучению 1 сентября. Среди них Мосши Фузайлов из Израиля. Первокурсник не скрывает: решающим в выборе вуза был имидж белорусского медуниверситета, цена обучения и язык лекций. В Беларуси, к слову, на английском преподают более 180 специальностей. Так что еще летом Мосши прилетел в Минск на подготовительные курсы, определился с жильем. А вот с регистрацией по месту фактического временного пребывания возникли сложности: 5 дней едва хватило.
Мосши Фузайлов, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Случаи, когда молодые люди не успевают собрать нужные документы, бывают, но, как правило, в вузе всегда стараются идти навстречу. Так вышло и в этот раз – студенту из Израиля помогли с бумагами. И все же проблема была очевидна. Настолько, что за помощью решили обратиться в самому Президенту. А тут и случай предоставился.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь каждый иностранный гражданин должен осуществить регистрацию в течение 5 дней с момента приезда. Я не буду вас обманывать: этого времени достаточно, но это действительно сложно сделать. Если еще взять в расчет, что мы должны пройти медосмотры, оформить некоторые документы, заселиться в общежития или в съемные квартиры…
Вопрос следующий: может, возможно немножко расширить эти сроки?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сказано – сделано. И вот уже в этот понедельник, 16 декабря, документ глава государства подписал. Такого быстрого фидбэка Александр Бранд не ожидал.
Александр Бранд, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Александр Григорьевич любит свою страну, готов действовать во благо своей страны. И это было видно, что это никакое не притворство, не заготовленные заранее какие-то реплики. Он общался от души, высказывал свое мнение.
Теперь не 5, а целых 10 дней у иностранных граждан на то, чтобы зарегистрироваться по месту пребывания. Поможет это не только студентам, в плюсе еще туристы, представители бизнеса. И это еще не все. Ранее, чтобы получить иностранцу вид на жительство, необходимо было прожить в Беларуси 7 лет. Теперь 5. А высококвалифицированному специалисту – всего 3 года.
Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД:
Соответственно, мы сбалансируем таким образом экспорт образовательных услуг, что позволит учреждениям образования выполнять определенные экспортные услуги и наращивать объем экспорта образования нашего.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан
Новости Беларуси. Президент подписал закон, который упрощает пребывание иностранцев на территории Беларуси. Кстати, на эту проблему обратили внимание студенты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)