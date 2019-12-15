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Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

16.12.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент подписал закон, который упрощает пребывание иностранцев на территории Беларуси. Кстати, на эту проблему обратили внимание студенты медицинских вузов во время встречи с главой государства 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обещал рассмотреть вопрос. Ответ не заставил себя ждать.

Александр Лукашенко подписал закон, который упростит пребывание иностранцев

Основные положения обновленного закона изучила Анастасия Ярощик-Корниенко.

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

С каждым годом число иностранных студентов в Беларуси растет. Почти 23 тысячи молодых людей с зарубежной пропиской приступили к обучению 1 сентября. Среди них Мосши Фузайлов из Израиля. Первокурсник не скрывает: решающим в выборе вуза был имидж белорусского медуниверситета, цена обучения и язык лекций. В Беларуси, к слову, на английском преподают более 180 специальностей. Так что еще летом Мосши прилетел в Минск на подготовительные курсы, определился с жильем. А вот с регистрацией по месту фактического временного пребывания возникли сложности: 5 дней едва хватило.

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Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Мосши Фузайлов, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Надо было сделать паспорт, визы и еще несколько документов от университета. Я не думаю, что это можно сделать за 5 дней без помощи.

Случаи, когда молодые люди не успевают собрать нужные документы, бывают, но, как правило, в вузе всегда стараются идти навстречу. Так вышло и в этот раз – студенту из Израиля помогли с бумагами. И все же проблема была очевидна. Настолько, что за помощью решили обратиться в самому Президенту. А тут и случай предоставился.

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

В соответствии с законодательством Республики Беларусь каждый иностранный гражданин должен осуществить регистрацию в течение 5 дней с момента приезда. Я не буду вас обманывать: этого времени достаточно, но это действительно сложно сделать. Если еще взять в расчет, что мы должны пройти медосмотры, оформить некоторые документы, заселиться в общежития или в съемные квартиры…

Вопрос следующий: может, возможно немножко расширить эти сроки?

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На подписи у меня. Если вы не против, к вечеру подпишу. Если вы не против, к понедельнику. Потому что все равно указ будет действовать с момента публикования.

Сказано – сделано. И вот уже в этот понедельник, 16 декабря, документ глава государства подписал. Такого быстрого фидбэка Александр Бранд не ожидал.

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Александр Бранд, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Честно сказать, я до сих пор обескуражен. Не ожидал, что все так повернется, так быстро разрешится этот вопрос. Была маленькая идея, маленькая просьба.

Александр Григорьевич любит свою страну, готов действовать во благо своей страны. И это было видно, что это никакое не притворство, не заготовленные заранее какие-то реплики. Он общался от души, высказывал свое мнение.

Теперь не 5, а целых 10 дней у иностранных граждан на то, чтобы зарегистрироваться по месту пребывания. Поможет это не только студентам, в плюсе еще туристы, представители бизнеса. И это еще не все. Ранее, чтобы получить иностранцу вид на жительство, необходимо было прожить в Беларуси 7 лет. Теперь 5. А высококвалифицированному специалисту – всего 3 года.

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД:
Все это направлено на привлечение в страну высококвалифицированных кадров. Также мы расширили перечень образовательных программ, по которым иностранцы, въезжающие в нашу республику, желающие получить образование, теперь смогут получать разрешение на временное проживание.

Соответственно, мы сбалансируем таким образом экспорт образовательных услуг, что позволит учреждениям образования выполнять определенные экспортные услуги и наращивать объем экспорта образования нашего.

Теперь не 5, а 10 дней. Что изменится в Беларуси после принятия закона о продлении регистрации иностранных граждан

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Встречу с Президентом в меуниверситете еще долго будут вспоминать как одну из самых теплых и откровенных бесед. А закон, упрощающий пребывание иностранцев в Беларуси, воспринимают здесь как настоящий подарок к Новому году. Ведь студентов из-за рубежа с каждым годом становится больше.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мосши Фузайлов, Анастасия Ярощик-Корниенко, Александр Бранд, Виталий Наумчик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент подписал закон, который упрощает пребывание иностранцев на территории Беларуси. Кстати, на эту проблему обратили внимание студенты...
 
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