Слишком много освежителя. Британский водитель нечаянно взорвал свою машину

Источник материала: Tut.by

Британский водитель ненароком устроил взрыв в своем автомобиле, превратив его в груду металлолома. Он распылил в салоне освежитель воздуха и попытался закурить.



Фото: WEST YORKSHIRE FIRE AND RESCUE SERVICE

Пожарные рассказали, что водитель явно переусердствовал, нажимая кнопку аэрозоля. Газ в итоге воспламенился и взорвался, выбив лобовое стекло, боковые окна и заблокировав двери.

Машина после взрыва выглядела, как после тяжелой аварии. Удивительно, но водитель практически не пострадал, отделавшись лишь небольшими травмами.

Полиция города Галифакс, где произошел инцидент, сообщила, что все могло закончиться гораздо серьезнее, и призвала водителей соблюдать правила безопасности.

Автомобиль в момент происшествия стоял в дорожной пробке. Взрыв был настолько мощным, что в соседних зданиях повредило окна.

Не первый случай

Аналогичный случай произошел в 2017 году в городе Саутенд на парковке супермаркета товаров для дома B&Q. Тогда в результате взрыва у автомобиля выбило крышу и двери.

«Взрыв произошел после того, как в салоне автомобиля скопился газ от освежителя воздуха, который воспламенился от зажженной сигареты», — сообщила тогда пожарная служб