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Почему белорусы разочаровываются в работе госслужащего

17.12.2019 00:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Почему белорусы разочаровываются в работе госслужащего

Проблема с текучкой кадров на госслужбе характерна не только для Беларуси, но для других стран. По опросам социологов, бывшие белорусские госслужащие сетовали на работу «в стол», ненормированный рабочий день и негибкость соцпакета.

Как показали ранее проведенные исследования Белорусского института реформы и трансформации публичного администрирования BIPART, люди в Беларуси идут на госслужбу, желая служить обществу.

«Мы часто слышим в Беларуси, в том числе и на высшем уровне, что люди уходят с госслужбы, потому что им мало платят», – заметила Инна Ромашевская. – Однако, исследования показывают, финансовое вознаграждение в меньшей степени коррелирует с общим ощущением удовлетворенности своей жизнью».

Что интересно, «удовлетворенность жизнью» у чиновников коррелировала часто с такими ответами, как «на работе поддерживают мою инициативу», «у меня есть возможность развиваться как профессионалу» и «мне нравится говорить людям, где я работаю».

«То есть, чем выше была оценка вышеуказанных компонентов, тем выше у человека была удовлетворенность свое жизнью в целом, как ответ на вопрос анкеты», – рассказала эксперт.

Однако, почему тогда все больше людей уходит с госслужбы, в своем новом исследовании выясняли эксперты BIPART, опросив в интервью людей, покинувших госслужбу за последние пять лет.

Болевые точки

Предварительные результаты исследования говорят о том, что одной из причин задуматься об уходе с работы стала не сама зарплата, а ее снижение.

«То есть респонденты говорили о повышении ответственности без увеличения зарплаты, и люди не видели перспектив для ее улучшения», – рассказала Инна Ромашевская.

Кроме этого, социологи отмечают, что большинство опрошенных указывали на непрозрачность правил о том, как осуществляется карьерный рост. Даже те, у кого был блестящий карьерный рост, не могли объяснить, почему так происходит, продолжила эксперт.

В ходе исследования выяснилось, что ненормированное рабочее время на госслужбе принимается как данность. Также респонденты заявляли о существовании ограничения на проведение свободного времени.

«Говоря о руководстве, опрошенные заявляли, что особых проблем с начальством не испытывали. Но надо сказать, что в Беларуси довольно заниженные ожидания. Наши люди привыкли получать замечания и в принципе на них не жаловаться», – заметила эксперт BIPART.

Что касается профессионального развития, тоже выяснилось, что нет какого-то выстроенного процесса в этом вопросе. Оказалось, что те, кто условно был ближе к руководству по своей работе, попросту быстрее других узнавали о каких-то курсах и поездках на конференции. К остальным, как правило, эта информация не доходила.

«В Беларуси нет единой системы создания условий для профессионального развития, нет единой системы для унификации переработки, и нет единой системы воспитания начальников», – сделала вывод Ромашевская.

Много работы «в стол» и негибкий соцпакект

«Очень много работы «в стол». Это красной нитью проходило через все ответы респондентов. То есть вы пишите отчеты, готовите законопроекты, а потом меняется обстановка, меняется необходимость принятия каких-то решений, и вся эта работа уходит в стол», – рассказала Инна Ромашевская, говоря о так называемых болевых точках белорусских госслужащих.

Бывшие работники госслужбы также расстраивал значительный, но очень негибкий соцпакет. По их словам, с одной стороны, в октябре им могут предложить дополнительные деньги на закупку овощей, а с другой стороны, никого не волнуют вопросы заботы о детях в то время, когда ты допоздна на работе.

«Интересно, что, по признанию респондентов, работа на госслужбе вырабатывает стрессоустойчивость и привычку к рутинной, иногда непонятной по значимости и порой бессмысленной работе. Все опрашиваемые отметили, что после такой работы им никакая другая в принципе нестрашна», – заключила эксперт.

 
 
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Проблема с текучкой кадров на госслужбе характерна не только для Беларуси, но для других стран. По опросам социологов, бывшие белорусские госслужащие сетовали на...
 
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