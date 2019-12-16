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Хотите платье от белорусского дизайнера в подарок?! LADY ищет героинь для новогодней фотосессии

17.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро Новый год, а значит, наступила пора стать чуточку добрее и поверить в чудеса. Чтобы внести свою лепту в создание праздничного духа, белорусские фэшн-бренды, члены РОО «Белорусская палата моды» и редакция TUT.BY решили организовать фотосессию для многодетных мам и детей в стиле family-look и в дизайнерских нарядах. Платья, задействованные в фотосессии, останутся в гардеробе читательниц.


Фото: unsplash.com

Кого мы ищем: многодетных мам, которые хотят поднять себе и детям настроение, отдохнуть, расслабиться и зарядиться новогодним духом. Нам нужны читательницы, которые не боятся экспериментов в стиле и готовы преобразиться под чутким руководством профессионалов индустрии моды.

Что надо указать в заявке: коротко расскажите о своей семье и семейной ситуации, о том, сколько у вас детей и сколько им лет. Не забудьте добавить информацию о росте, возрасте и размерной линейке одежды. Также в тексте письма необходимо написать, почему редакция должна выбрать именно вашу заявку, а также приложить совместный фотоснимок и контактный номер телефона.


Фото: unsplash.com

Как это будет происходить: вместе с профессионалами модной сферы — стилистом, визажистом, фотографом — мы сделаем по-настоящему праздничную фотосессию для вас и ваших детей, а результаты опубликуем на TUT.BY.

Заявки принимаются до 19 декабря включительно. Фотосессия предположительно пройдет 24 декабря.

Внимание: редакция сохраняет за собой право не рассматривать неполные заявки. Мы свяжемся только с теми читательницами, чьи мотивации будут самыми аргументированными и интересными.

Ждем ваших писем с пометкой «Преображение» на e-mail: alesia.pesenko@tutby.com

 
 
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