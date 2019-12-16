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В Минске обновят парк городского транспорта

17.12.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планируется закупить троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые заряжаются прямо во время их движения под контактной сетью.

Более 1,5 тысячи единиц городского низкопольного пассажирского транспорта планируется закупить для столицы к 2022 году, об этом сообщили на предприятии "Минсктранс", пишет sputnik.by
По программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019–2022 годы город купит 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев.



"В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов", – цитирует БелТА представителей предприятия.


Отмечается, что троллейбусы с увеличенным до 15 километров автономным ходом позволят перевозить пассажиров городским электрифицированным транспортом и на автобусных маршрутах Минска (то есть заменить в перспективе автобусы, работающие на дизельном топливе).

Примечательно, что таким троллейбусам (в отличие от электробусов) не требуются зарядные станции: они заряжаются прямо во время движения под контактной сетью.

"В настоящее время предприятие считает приоритетным приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом", – добавили в "Минсктрансе".
 
Теги: Минск
 
 
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Планируется закупить троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые заряжаются прямо во время их движения под контактной сетью.
 
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