В Минске обновят парк городского транспорта

sputnik.by Более 1,5 тысячи единиц городского низкопольного пассажирского транспорта планируется закупить для столицы к 2022 году, об этом сообщили на предприятии "Минсктранс", пишет

По программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019–2022 годы город купит 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев.













"В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов", – цитирует БелТА представителей предприятия.









Отмечается, что троллейбусы с увеличенным до 15 километров автономным ходом позволят перевозить пассажиров городским электрифицированным транспортом и на автобусных маршрутах Минска (то есть заменить в перспективе автобусы, работающие на дизельном топливе).





Примечательно, что таким троллейбусам (в отличие от электробусов) не требуются зарядные станции: они заряжаются прямо во время движения под контактной сетью.





"В настоящее время предприятие считает приоритетным приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом", – добавили в "Минсктрансе".



