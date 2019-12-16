17 декабря – День памяти святой великомученицы Варвары

Источник материала: Газета Авангард





Святая родилась в семье богатого и знатного язычника. Мать ее умерла рано, и воспитанием девочки занимался отец. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но когда девушка повзрослела, она приняла христианскую веру. Отец долго пытался отговорить ее, а когда ему это не удалось, предал свою дочь в руки мучителей.

Правитель той области, Мартиан, тронутый красотой Варвары, пытался склонить ее к отречению от Христа, но святая была непреклонна. После долгих истязаний ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился сам Господь. Он ободрил девушку и исцелил раны. На другой день святая была подвержена новым пыткам, которые перенесла с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий вдруг выступила из народа и объявила себя христианкой. Ее схватили и, повесив на древе рядом с Варварой, подвергли страшным мучениям, после чего обеим отсекли головы.

В тот же день отец Варвары и Мартиан были сожжены молнией во время грозы.

Святая Варвара является покровительницей ремесленников, шахтеров и горняков. Люди этих профессий построили в ее честь большое количество часовен и алтарей. Она считается покровительницей всех, кто связан с оружием. Наши предки просили святую Варвару о защите от разных бед. Молитвы к ней читают во время грозы и молний.

Мощи великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева.

Подготовила

Елена ДОРОШКО