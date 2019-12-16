“Теперь у нас компьютеры, программный комплекс «Одно окно», «Регистр населения», – начальник отдела ЗАГС о работе, которой отдала три десятилетия

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 1989 году в отделе ЗАГС Несвижского райисполкома сменились и начальник, и специалист. С тех пор вот уже тридцать лет бок о бок здесь работают Раиса Ивановна Проневич и Светлана Геннадьевна Груша. Когда рождается семья — пара идет в ЗАГС, появляется на свет ребенок — свидетельство о рождении получают в этом отделе, хочет человек поменять фамилию или разыскивает родственников — обращается сюда же. Отдел ЗАГС выполняет и множество других функций, необходимых человеку в решении многих юридических вопросов. Как начинался трудовой путь специалистов, корреспондент «НН» поинтересовался у начальника отдела Раисы Проневич.

— Раиса Ивановна, расскажите о своих первых шагах в таком ответственном деле, которое стало делом всей жизни.

— Никогда и не думала, что буду работать в отделе ЗАГС. Расскажу смешной случай. По распределению попала юрисконсультом на Ружанский производственно-пищевой завод. Отработала положенные два года. Вышла замуж. Нашла временную работу секретарем тогда еще Несвижского горисполкома. Приехала в Ружаны увольняться. Директор уговаривал остаться. Сказал, что по новому месту работы в исполкоме мне надо будет выходить на работу по субботам и регистрировать браки (в Ружанском поселковом исполкоме так и было). А я говорю: «Никаких браков я регистрировать не буду. У нас в городском исполкоме браки не регистрируют». И проговорилась. Сыну исполнился год, освободилось место в отделе ЗАГС и меня приняли.

— А как пришла работать в отдел Светлана Геннадьевна?

— Светлана Геннадьевна училась по направлению от райисполкома, поэтому после учебы ей предложили два варианта работы: секретарем Сейловичского сельисполкома и специалистом отдела ЗАГС. Она также выбрала второй вариант.

— С какими трудностями приходилось сталкиваться? Что поменялось за 30 лет?

— Поменялось всё: условия работы, требования, отношения и даже люди, приходящие на прием. Записи актов мы выполняли вручную, но и граф там было меньше. Теперь у нас компьютеры, программный комплекс «Одно окно», «Регистр населения». Нормативные акты высылались по почте, теперь установлена электронная база «Эталон», в которой можно найти любой нормативный документ с последними изменениями. Но работы не уменьшилось. В последнее время люди меняют фамилии, устанавливают отцовство, приходят за справками (в течение года отделом выдается более двух тысяч справок разного вида). Берут также справки об отсутствии записи акта о браке для регистрации его за границей. Проставляем в паспорта наших граждан штампы о браке и рождении детей, зарегистрированных за пределами республики.

Запрашиваем и высылаем документы в другие страны по договорам о правовой помощи. Если раньше торжественная регистрация брака проводилась в одном месте, то теперь всё больше желающих провести выездную регистрацию.

Наши посетители ищут документы, подтверждающие родственные отношения для вступления в наследство, документы, подтверждающие национальность дедушек и бабушек. В электронном виде записи актов у нас только с 2008 года. Стоит вопрос о необходимости перевести в электронный вид весь архив.

— Как Вы считаете, какими качествами должен обладать работник ЗАГСа, ведь именно с вас начинается и летопись семьи, и биография человека?

— Работа в ЗАГСе — это работа с людьми. Поэтому нужно обладать как профессионализмом, так и грамотностью, умением выслушать, обязательно — терпением и добротой. А в нашем случае — это и необходимость быть одновременно психологом, артистом и юристом. Ведь к нам приходят и с бедами, и с проблемами, и с радостью, и со счастьем.

— Расскажите, пожалуйста, сколько браков заключено за одиннадцать месяцев 2019 года в отделе ЗАГС Несвижского райисполкома? Какова география бракосочетаний и средний возраст вступивших в брак?

— В Несвижском районе за 11 месяцев зарегистрировано 283 брака (из них 212 — в отделе ЗАГС, 71 — поссельисполкомами района).

Вступили в брак впервые 242 человека. Повторный брак заключили 67 женихов и 74 невесты. Четырем несовершеннолетним снижен брачный возраст.

Восемнадцать браков зарегистрировано с иностранными гражданами. 8 пар с гражданами Российской Федерации, по два — с гражданами Армении и Украины, по одному — с гражданами Туркменистана, Украины, Республики Молдова, Турецкой Республики, Грузии, Арабской Республики Египет.

Средний возраст мужчин, вступивших в брак, составил 29 лет, женщин — 27.

— Пожалуй, самым приятным является регистрация ребенка, не зависимо от того, в какой семье он появился. На сколько увеличилась цифра маленьких жителей района, чьей родиной стала Несвижчина?

— С начала года зарегистрировано 356 рождений, из них 184 мальчика и 172 девочки. 42 ребенка родились вне брака. Родились 4 двойни. 21 родитель — граждане других стран (Арабская Республика Египет, Республика Филиппины, Армения, Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Украина).

Средний возраст матерей составил 28 лет, отцов — 30.

— Думаю, читателям интересно будет узнать, какие имена малышей стали в этом году самыми популярными?

— В десятку наиболее популярных имен для мальчиков вошли — Максим, Матвей, Кирилл, Александр, Даниил, Дмитрий, Никита, Артём, Михаил и Павел; для девочек — Анна, Дарья, Милана, Полина, Валерия, Виктория, Ксения, София, Анастасия, Варвара.

— Какие редкие и не-обычные имена встречаются сегодня?

— Редкие имена для мальчиков — Эмилий, Леон, Дамир, Елисей; для девочек — Эвника, Мелиса, Мия, Кайриша, Виталина, Амелия.

Сегодня, как и тридцать лет назад, Раиса Ивановна и Светлана Геннадьевна во время регистрации брака переживают за то, как пройдет ритуал. Ведь для молодоженов это не просто слово, а большой духовный смысл, и в момент регистрации его нужно постараться до них донести.

В пожелания любви и счастья сотрудникам ЗАГСа всегда хочется вложить всю душу, чтобы новобрачные осознавали, что соединяют судьбы на всю жизнь. А красиво и искренне желать счастья — это тоже искусство.

«НН».