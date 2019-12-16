Красный киви покоряет Европу









Вместе с высокими органолептическими показателями, у продукта достаточно длительный срок хранения по сравнению с киви других сортов.





Спрос на фрукт вырос очень быстро. Он отличается от своих «собратьев», которые больше подходят для выращивания в качестве хобби, чем для крупномасштабного бизнеса. Об этом рассказывает владелец компании Jingold, которая является поставщиком красного киви на европейский рынок.





В Италии посадили около 100 га Oriental Red.