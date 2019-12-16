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Красный киви покоряет Европу
Источник материала: Партизан
Сегодня красный сорт киви Oriental Red вызывает настоящий ажиотаж на европейских рынках. Он стал лучшим инновационным продуктом на выставке Fruit Logistica 2019.
Вместе с высокими органолептическими показателями, у продукта достаточно длительный срок хранения по сравнению с киви других сортов.
Спрос на фрукт вырос очень быстро. Он отличается от своих «собратьев», которые больше подходят для выращивания в качестве хобби, чем для крупномасштабного бизнеса. Об этом рассказывает владелец компании Jingold, которая является поставщиком красного киви на европейский рынок.
В Италии посадили около 100 га Oriental Red.
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Сегодня красный сорт киви Oriental Red вызывает настоящий ажиотаж на европейских рынках. Он стал лучшим инновационным продуктом на выставке Fruit Logistica 2019.
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