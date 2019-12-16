"Репортеры без границ" насчитали 389 журналистов за решеткой

DW. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году, передает





Почти половина из оказавшихся за решеткой поделена между тремя странами: Китаем, Египтом и Саудовской Аравией. С начала года в мире были убиты 49 журналистов, причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов. Самые опасные для журналистов страны 2019 года - это Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.





Кроме того, 57 медийных работников были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести. Как подчеркивается в отчете, контролирующие территории на востоке Украины сепаратисты относятся к тем, кого берут в заложники, как к заключенным, обвиняемым в тяжелых преступлениях, которых подвергают соответственно тяжелым наказаниям.





По словам председателя правления "Репортеров без границ" Михаэля Редиске (Michael Rediske), "большое количество лишенных свободы журналистов и журналисток в Китае, Египте и Саудовской Аравии - это доказательство того, что эти страны все дальше закручивают гайки репрессий". Отчет организации включает в себя тщательно собранную и проверенную информацию за период от 1 января до 1 декабря 2019 года.