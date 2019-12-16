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«Бобруйскмолоко» будет реорганизовано и получит нового директора

17.12.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор завода «Бобруйскмолоко» Олег Котов освобожден от своей должности, которую он занимал с июня 2018 года. Новый руководитель предприятия должен быть назначен уже на нынешней неделе.

О том, что предприятие осталось без директора, сообщил «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на отдел кадров управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Прежде, чем перейти на молокозавод, Олег Анатольевич был заместителем директора центра стандартизации, метрологии и сертификации в Бобруйске.

Ждут бобруйский молокозавод и другие изменения. Три месяца назад стало известно о его реорганизации: с 1 января 2020 года предприятие, которое сейчас является отдельным субъектом хозяйствования, станет филиалом холдинга «Бабушкина крынка».
 
 
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Директор завода «Бобруйскмолоко» Олег Котов освобожден от своей должности, которую он занимал с июня 2018 года. Новый руководитель предприятия должен быть назначен...
 
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