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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 декабря

17.12.2019 09:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 декабря
Фото из открытых источников

17 декабря 2019 года в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14) с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий.

В мероприятии примут участие представители ООО «Персонал эксперт» и ООО «ПрофРезервГрупп».

На следующий день похожее мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Я. Коласа, 69) с 10.00 до 12.00. В нём примут участие представители ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», ООО «Персонал эксперт», ООО «ПрофРезервГрупп», государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ООО «Флайзис».

19 декабря мини-ярмарка вакансий состоится в отделе обслуживания граждан №3 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Щербакова, 32) с 10.00 до 12.00. Участники: ОАО «МЗАЛ им.П.М.Машерова», ОАО «Заводской райпищеторг», РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД. 

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 декабря
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Теги: Минск
 
 
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