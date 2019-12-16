Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 декабря

Источник материала: Аргументы и факты

17 декабря 2019 года в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14) с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий.

В мероприятии примут участие представители ООО «Персонал эксперт» и ООО «ПрофРезервГрупп».

На следующий день похожее мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Я. Коласа, 69) с 10.00 до 12.00. В нём примут участие представители ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», ООО «Персонал эксперт», ООО «ПрофРезервГрупп», государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ООО «Флайзис».