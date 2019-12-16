В Мозыре с автобуса следовавшего из РФ задержали наркокурьера с 0,5 кг. психотропа MDMB

Источник материала: Mlife

Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы пресекли канал поставки наркотических средств с территории России в Беларусь.





10 декабря в Мозыре задержали 23-летнего гражданина Беларуси, у которого при себе было обнаружено 496,98 грамм особо опасного психотропного вещества MDMB. Молодой человек прибыл в нашу страну на автобусе сообщением «Санкт-Петербург – Гомель – Мозырь». На «черном» рынке данная партия товара будет стоить около 20 тысяч долларов США.

По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, а также за незаконный оборот наркотических средств, их прекурсоров и аналогов. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.