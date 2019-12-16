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БЖД: на новогодние и рождественские праздники добавится 79 международных поездов
Источник материала: Myfin
Дополнительные поезда назначили по самым популярным у пассажиров маршрутам.
С 20 декабря текущего года по 9 января 2020-го поезда будут курсировать по направлениям:
Минск - Москва - Минск,
Гродно - Минск - Санкт-Петербург,
Москва - Брест - Москва,
Москва - Калининград - Москва,
Санкт-Петербург - Брянск,
Санкт-Петербург - Смоленск - Санкт-Петербург,
Калининград - Москва - Калининград,
Могилев - Львов - Могилев,
Минск - Вильнюс - Минск.
Купить билеты на дополнительные поезда можно в железнодорожных кассах и на официальном сайте БЖД, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».
Источник: Myfin.by
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Белорусская железная дорога назначила 79 дополнительных поездов в международном сообщении на новогодние и рождественские праздники. Это сделано во...
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