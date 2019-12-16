БЖД: на новогодние и рождественские праздники добавится 79 международных поездов

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Дополнительные поезда назначили по самым популярным у пассажиров маршрутам.

С 20 декабря текущего года по 9 января 2020-го поезда будут курсировать по направлениям:

Минск - Москва - Минск,

Гродно - Минск - Санкт-Петербург,

Москва - Брест - Москва,

Москва - Калининград - Москва,

Санкт-Петербург - Брянск,

Санкт-Петербург - Смоленск - Санкт-Петербург,

Калининград - Москва - Калининград,

Могилев - Львов - Могилев,

Минск - Вильнюс - Минск.

Купить билеты на дополнительные поезда можно в железнодорожных кассах и на официальном сайте БЖД, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».