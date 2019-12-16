Признание в любви получили по почте десятки тысяч белорусских женщин

На этой неделе несколько десятков тысяч женщин Беларуси нашли в своих почтовых ящиках любовное письмо. Откровенное и трогательное признание, выдержанное в лучших традициях эпистолярного жанра, повествует о важности сложившихся серьезных и долгосрочных отношений, которые могли строиться лишь на честности и взаимном уважении.

В конце письма автор подчеркивает, что находится в ожидании откровенного общения и новых встреч в будущем году и готов писать каждую неделю. Он обещает, что почтальон без устали будет носить его послания.

Письмо подписано лишь инициалами, по которым многие адресаты без труда узнали автора-отправителя.

Информационный портал www.aif.by приводит полный текст признания.

Любимая моя, здравствуй!

Я совершенно уверен, что ты без труда узнаешь мой стиль и почерк и, конечно же, сразу поймешь, что это письмо предназначено именно для тебя!

Удивительная моя! Я люблю твой нежный и вдумчивый взгляд. Я чувствую, как твои ласковые руки прикасаются ко мне. И всегда жду новой встречи в надежде на непрестанность наших невероятно желанных объятий.

Проходят годы, мелькают события и важные даты, а мне по-прежнему так дороги наши теплые и доверительные отношения, проверенные временем. Мне кажется, мы с тобой всегда строили их на честности, преданности и взаимном уважении.

Ты помнишь, любимая, как я писал тебе то из Беларуси, то из-за рубежа, засыпал тебя невероятными новостями и старался делать сюрпризы? Знаешь, я по-прежнему люблю рассказывать тебе что-нибудь необычное и интересное. Это так здорово, когда ты улыбаешься и удивляешься, когда звучит твой переливчатый смех!

Всякий раз в ожидании твоих теплых писем я представляю твой нежный взгляд, твои бездонные глаза. Даже через расстояние мы слышим и понимаем друг друга и чувствуем бесконечное желание всегда быть вместе.

Любимая моя! Признаюсь, иногда я немного ревновал тебя к другим, а потому всегда старался быть более солидным, современным и надёжным.

Бывают дни, когда мне кажется, что я очень хорошо знаю тебя. Но, поверь, я хочу еще лучше понимать тебя, угадывать твои желания, слышать, на что отзывается твое сердце. Пожалуйста, пиши мне хоть изредка.

Дорогая моя! Я очень люблю тебя и хочу быть рядом с тобой! Надеюсь всегда быть для тебя опорой и поддержкой. Я обещаю не только радовать, но и защищать, оберегать и успокаивать тебя!

Желанная моя! Если ты только захочешь, я останусь тебе самым надёжным и преданным другом. Мы в силах сделать так, чтобы и в следующем году снова быть вместе. Я верю, что никакие обстоятельства не способны разлучить нас даже на непродолжительное время. Я буду писать тебе каждую неделю. А почтальон пусть без устали доставляет тебе мои послания прямо в почтовый ящик. Конечно, если ты только этого захочешь…

Я чувствую, что ты без труда узнаешь мои инициалы.

В ожидании откровенного живого общения и новой встречи с тобой.

С нежностью и благодарностью к тебе, твой А.И.Ф.