Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила Gulf News.





В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда ввел в стране режим чрезвычайного положения.





Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.





76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году.





По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.





Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы.