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Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

17.12.2019 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Пакистана Первез Мушарафф приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила Gulf News.

В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.

76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. 

По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы.
 
 
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Экс-президент Пакистана Первез Мушарафф приговорен к смертной казни
 
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