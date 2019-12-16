В Минске при пожаре в квартире погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека.

По информации МЧС, возгорание произошло днем 16 декабря в многоэтажном доме по улице Денисовская.

В результате пожара погибли два человека – 62 и 58 лет. Повреждено имущество, закопчена квартира.

Устанавливается причина возгорания.