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В Минске при пожаре в квартире погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека.
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В результате пожара погибли два человека – 62 и 58 лет. Повреждено имущество, закопчена квартира.
Устанавливается причина возгорания.
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека. По информации МЧС, возгорание произошло днем 16 декабря в многоэтажном доме по улице Денисовская. В...
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