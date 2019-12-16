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В Минске при пожаре в квартире погибли два человека

17.12.2019 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека. 

По информации МЧС, возгорание произошло днем 16 декабря в многоэтажном доме по улице Денисовская. 

В результате пожара погибли два человека – 62 и 58 лет. Повреждено имущество, закопчена квартира. 

Устанавливается причина возгорания. 

В минувшие выходные в Минске в результате пожара в квартире погибла пенсионерка – здесь подробнее.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека.  По информации МЧС, возгорание произошло днем 16 декабря в многоэтажном доме по улице Денисовская.  В...
 
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