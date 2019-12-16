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А может, вместо обоев оставим бетон? Показываем, что получится, если не штукатурить стены

17.12.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штукатурка и подготовка стен под чистовую отделку «съедает» большой кусок бюджета ремонта. Но, оказывается, можно обойтись и без многосоставной подготовки стен под покраску или поклейку обоев. Дизайнеры предлагают эффектное интерьерное решение — не прятать кирпичную кладку или бетонные стены и потолки. Смотрите, как это выглядит в живую.

Просто бетон

С наступлением моды на индустриальный стиль и эстетику лофта, обыкновенных бетон превратился в модный материал, применяемый повсеместно.


Фото: dolgopiatova.com

Фото: dolgopiatova.com

Фото: dolgopiatova.com

Бетон и краска

Еще в 1950-х Ле Корбюзье призывал использовать бетон в декоре интерьера. Материал бюджетный, доступный, экологичный, устойчивый к воздействию влаги и температуры. Разумеется, его нельзя назвать изысканным или очень уютным, но с другой стороны, он прекрасный фон для мебели, интерьерных аксессуаров.


Фото: dolgopiatova.com

 


Фото: dolgopiatova.com

 


Фото: dolgopiatova.com

Сочетания цвета и фактур

Брутальный бетон прекрасно уживается с деревом, металлом, грубыми поверхностями, любит яркие цвета на своем фоне.


Фото: int2architecture.ru

Фото: int2architecture.ru

Фото: int2architecture.ru

Кирпичная кладка

Тем, кто живет в старом кирпичном доме, могут взять на заметку такую идею — сбить старую штукатурку и оставить кирпичную кладку в интерьере.


Фото: dolgopiatova.com

 


Фото: dolgopiatova.com

 


Фото: dolgopiatova.com

Имитация бетона

Не всегда для создания лофт-интерьера нужно счищать стены до голого бетона (если он такой есть вообще в конструкции дома). Иногда проще нанести специальную по цвету и фактуре декоративную штукатурку, прекрасно имитирующую бетонную поверхность.


Фото: www. helwig-architekten.de

Фото: www. helwig-architekten.de

Фото: www. helwig-architekten.de

И еще: не стоит увлекаться и делать из квартиры бункер. Дизайнеры советуют оформить бетоном хотя бы одну стену.

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