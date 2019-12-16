|
А может, вместо обоев оставим бетон? Показываем, что получится, если не штукатурить стены
Источник материала: Tut.by
Штукатурка и подготовка стен под чистовую отделку «съедает» большой кусок бюджета ремонта. Но, оказывается, можно обойтись и без многосоставной подготовки стен под покраску или поклейку обоев. Дизайнеры предлагают эффектное интерьерное решение — не прятать кирпичную кладку или бетонные стены и потолки. Смотрите, как это выглядит в живую.
Просто бетон
С наступлением моды на индустриальный стиль и эстетику лофта, обыкновенных бетон превратился в модный материал, применяемый повсеместно.
Бетон и краска
Еще в 1950-х Ле Корбюзье призывал использовать бетон в декоре интерьера. Материал бюджетный, доступный, экологичный, устойчивый к воздействию влаги и температуры. Разумеется, его нельзя назвать изысканным или очень уютным, но с другой стороны, он прекрасный фон для мебели, интерьерных аксессуаров.
Сочетания цвета и фактур
Брутальный бетон прекрасно уживается с деревом, металлом, грубыми поверхностями, любит яркие цвета на своем фоне.
Кирпичная кладка
Тем, кто живет в старом кирпичном доме, могут взять на заметку такую идею — сбить старую штукатурку и оставить кирпичную кладку в интерьере.
Имитация бетона
Не всегда для создания лофт-интерьера нужно счищать стены до голого бетона (если он такой есть вообще в конструкции дома). Иногда проще нанести специальную по цвету и фактуре декоративную штукатурку, прекрасно имитирующую бетонную поверхность.
И еще: не стоит увлекаться и делать из квартиры бункер. Дизайнеры советуют оформить бетоном хотя бы одну стену.
Читайте также
Опрос
Спасибо за участие в опросе
Проголосовало 20 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, что получится, если не штукатурить бетонные или кирпичные стены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)