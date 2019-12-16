Гостелеканалы выдали российскую разработку за беларускую

Источник материала: KYKY

Государственный телеканал СТВ выдал российскую разработку за беларускую. Он выпустил сюжет, в котором утверждается, что приложение для измерения уровня стресса Welltory якобы создано в ПВТ. На это обратил внимание бизнесмен Павел Правдин, который работал над созданием Welltory.

Ребята из телевизора Белоруси @ctvby_ опубликовали 100% фейк, что мол Welltory разработан в парке высоких технологий. https://t.co/FveZUZMjtu



видео тут https://t.co/90GhJMTd5x — Pavel Pravdin (@ppravdin) December 16, 2019

Welltory – это петербургский стартап; он существует с 2016 года и, если судить по количеству публикаций в прессе, пользуется популярностью как у российский, так и частично у беларуских медиа. Основателями компании числятся исключительно россияне – Александр Лысковский, Павел Правдин и Евгения Смородникова. Однако в материале СТВ Welltory называют продуктом резидента ПВТ, а директором компании-разработчика – минчанку Полину Ганкович. Аналогичный сюжет показали на телеканале «Беларусь 1». В главной роли директора снова Ганкович:

Правдин обратился к СТВ с просьбой удалить материал, опубликовать опровержение и применить дисциплинарное взыскание к журналистке Кристине Федорович. Статью СТВ удалил; но ролики на YouTube – как от СТВ, так и от «Беларусь 1» – все еще остаются в открытом доступе.