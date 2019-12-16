Похудевшая Лолита Милявская удивила поклонников

Источник материала: Tut.by

Лолита Милявская продолжает поражать изменениями в своей внешности. Буквально каждый ее пост в Instagram сейчас сопровождают восхищенные комментарии поклонников о том, как она похудела и преобразилась.

Интересно, что Лолита успевает отвечать практически на все комментарии, говоря, что у нее есть на это время, когда ее готовят к выступлению гримеры.

«Лолита, я потеряла дар речи, вы сногсшибательны», «Это не фотошоп?», «Роскошная женщина! А какие ноги», «Вот это ножки», «Как же вы похудели», «Вот что значит избавилась от груза замужества, похудела, похорошела. Помолодела», «Развод только на пользу», — комментируют поклонники.

Милявская в ответах на комментарии утверждает, что дело не только в диете («ела и ем») и гормонах (у певицы были проблемы с щитовидкой).

— Всё с эндокринологом и с неврологом поправляется быстро! Главное, убрать раздражитель. Он может быть не только в семье, — написала певица.

По всей видимости, одним из раздражителей был ее муж-белорус. Напомним, летом 2019-го Лолита объявила о расставании с Дмитрием Ивановым, который скрывал от нее роман с другой женщиной ( кстати, белоруской ). После развода певица, как отмечают фанаты, заметно похудела и похорошела.

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