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Похудевшая Лолита Милявская удивила поклонников
Источник материала: Tut.by
Лолита Милявская продолжает поражать изменениями в своей внешности. Буквально каждый ее пост в Instagram сейчас сопровождают восхищенные комментарии поклонников о том, как она похудела и преобразилась.
Интересно, что Лолита успевает отвечать практически на все комментарии, говоря, что у нее есть на это время, когда ее готовят к выступлению гримеры.
«Лолита, я потеряла дар речи, вы сногсшибательны», «Это не фотошоп?», «Роскошная женщина! А какие ноги», «Вот это ножки», «Как же вы похудели», «Вот что значит избавилась от груза замужества, похудела, похорошела. Помолодела», «Развод только на пользу», — комментируют поклонники.
Милявская в ответах на комментарии утверждает, что дело не только в диете («ела и ем») и гормонах (у певицы были проблемы с щитовидкой).
— Всё с эндокринологом и с неврологом поправляется быстро! Главное, убрать раздражитель. Он может быть не только в семье, — написала певица.
По всей видимости, одним из раздражителей был ее муж-белорус. Напомним, летом 2019-го Лолита
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