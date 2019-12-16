Сокровище из кладовки. Почему нельзя выбрасывать бабушкины елочные игрушки

Источник материала: Аргументы и факты

Иногда то, что мы считает хламом, может стоить неплохих денег — коллекционеры охотятся за старинными ёлочными игрушками, бабушкиной бижутерией, игрушечными автомоделями родом из СССР.

Покупая китайский ширпотреб в супермаркете, вы можете не подозревать, что в кладовке у родителей лежит игрушка за 1,5 тысячи долларов.

Что из старья продается?

«Сегодня есть спрос на мелкое коллекционирование, хорошо продаются ретроигрушки на елку, 50-х годов и ранее, — рассказывает скупщик и торговец антиквариатом Олег Козлов. — Сейчас на рынке кризис, цена хоть и упала в 2,5 раза, но спрос остается, и он стабильный, пока другой антиквариат лежит мертвым грузом. Цена зависит от того, насколько редкий и малый был тираж. Стоимость елочной игрушки советских времен может доходить до 1,5 тысячи долларов!»

По мнению антиквара, бизнес в последние годы сильно «просел», и на то есть свои причины. Одна из них — запрет на подарки чиновникам. Раньше модным было дарить госслужащим что-то из антиквариата, например фарфоровые статуэтки. Сегодня эти вещи практически бесполезны. Обесценились значки СССР, нет спроса на старинные чугунные скульптуры 19 века. Если 15 лет назад такая статуэтка стоила 500 тысяч российских рублей, то сегодня ее и за 100 тысяч рублей не продашь.

В начале 2000-х коллекционеры вкладывались в старинные книги, как в золото. Думали, что цена будет расти, но произошло с точностью до наоборот — цены обрушились в шесть раз.





С родительским Дедом Морозом расстаться можно, но за деньги. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

«Более или менее пользуются спросом модели автомобилей, старые елочные игрушки, настольные игры. А старый фантик от конфеты или шоколадки можно продать за 100 баксов! — продолжает специалист. — Еще есть спрос на женскую бижутерию. Поэтому не выбрасывайте бабушкины украшения — брошь даже из недрагоценных металлов может стоить 150 долларов».

Шар 19 века за 250 тысяч российских рублей

АиФ.ru нашел на Avito.ru самые дорогие игрушки и поговорил с их продавцами.

Больше всего просят за две елочные игрушки 19 века (Франция). Их владелец Павел из Москвы предлагает купить украшение по 250 тысяч рублей за каждую.





Шар 19 века из Франции оказался самой дорогой игрушкой на на Avito.ru. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

«Шары приобрел во Франции на блошином рынке за 3 евро, предлагали купить за 5 евро, но я сторговался, — утверждает Павел. — Эксперты подтвердили, что это первые стеклянные игрушки цивилизации. Пока никто не купил, так — хвастаюсь. Предлагали продать за 50 тысяч рублей, но я отказался».

Москвич оказался коллекционером-любителем. Он считает, что заработать на продаже антиквариата можно, но только если ты глубоко в теме.

«Чтобы заработать, нужно досконально изучать и мониторить аукционы. Чудес не бывает!» — считает коллекционер.





За «Девочку на качелях» просят цену подержанной машины. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

На втором месте по стоимости — экспонат «Девочка на качелях». Ее предлагают купить за 200 тыс. рублей.

«Это наследственная вещь, дореволюционная игрушка, — рассказал нам владелец. — В прошлом году предлагали продать за 180 тыс. рублей. Но сделка сорвалась. Я не коллекционирую такие вещи, у меня она одна такая. „Девочку“ всегда на елку вешаем, помню ее с самого детства. Поэтому я не парюсь: если не продам, повесим снова украшение на новогоднюю елку!»

Почему покупают игрушки СССР?

Перед Новым годом елочные игрушки и украшения советских времен появляются и на блошиных рынках. Спрос на них есть, и немаленький, даже если товар ничем не примечательный.





Фото: АиФ / Виталий Колбасин

«Игрушки советских времен покупают люди потому, что им хочется возвратиться в детство. Такие украшения навевают приятные воспоминания о далеком и беззаботном прошлом, — делится своими мыслями продавец старых игрушек Татьяна. — В прошлом году советские игрушки почему-то продавались лучше. Особенно ценились на прищепках».

Антикварный рынок в Ростове-на-Дону — один из крупнейших на юге России, сюда по воскресеньям приезжают продавцы и покупатели со всей области и соседнего Краснодарского края. Посещают место и иностранные туристы.





Цена на старые и новые игрушки не сильно отличается. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

Ватных Дедов Морозов из СССР предлагают за одну — три тысяч рублей. Можно торговаться. Советские елочные гирлянды стоят 500 рублей, а обыкновенные игрушки 50—200 рублей.

«Парашютиста» завещала библиотеке

Центральная библиотека Новочеркасска в Ростовской области случайно стала обладателем уникальной коллекции елочных игрушек 30-х годов. За многими экземплярами выстроились в очередь коллекционеры! Об этом рассказала заведующая отделом библиотеки Лариса Семёнова.





Парашютист 30-х годов пользуется спросом у коллекционеров. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

У библиотеки есть традиция — в конце каждого года жители города несут сюда старые новогодние игрушки (после праздников украшения забирают). Работники учреждения создают выставку-экспозицию, которую с интересом посещают школьники и читатели библиотеки. На примере игрушек, начиная с образцов 30-х годов и по наши дни, можно проследить историю страны.

Пенсионерка Юзефа Александровна Захарина приносила свою довоенную коллекцию игрушек 1929—1935 годов. Это фигурки на темы цирка, хоккея, общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству — ОСОАВИАХИМ (дирижабль, парашютисты).

Один коллекционер под предлогом того, что он составляет каталог игрушек, разузнал адрес пенсионерки и предложил ей продать экспонаты. Юзефа Александровна отказала и написала завещание на безвозмездную передачу игрушек библиотеке.

«Коллекция Юзефы Александровны оказалась уникальной, — поясняет Лариса Семёнова. — К нам даже приезжали коллекционеры из Санкт-Петербурга, они снимали размеры с фигурок, чтобы сделать ремейк, потому что оригиналы приобрести они не могут».

Работник библиотеки считает, что все новогодние игрушки до 1970 года — уникальные, так как их делали в ограниченном количестве, в кустарных мастерских. Уже потом началось массовое производство.





Лариса Семёнова рассказывает историю страны по новогодним украшениям. Фото: АиФ / Виталий Колбасин

«Особенно ценятся довоенные и военные игрушки, — говорит специалист. — У нас есть звезда 1943 года, на ней клеймо завода „Москабель“. На вид игрушка невзрачная, сделана из проволоки, но это очень редкий экземпляр!»

— А может раритетная новогодняя игрушка стоить 100 тысяч рублей?

— Вполне! Я в это охотно верю!