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КХЛ. Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После международной паузы свое выступление в чемпионате КХЛ возобновляет минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем льду «бело-синие» сыграют против ярославского «Локомотива».
В этом сезоне команды уже пересекались. 29 ноября сильнее были железнодорожники – 6:3. В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает 8 место, а «зубры» идут на последней строчки.
Стартовое вбрасывание назначено на 19.10.
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Новости Беларуси. После международной паузы свое выступление в чемпионате КХЛ возобновляет минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем льду...
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