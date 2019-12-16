КХЛ. Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После международной паузы свое выступление в чемпионате КХЛ возобновляет минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем льду «бело-синие» сыграют против ярославского «Локомотива».

В этом сезоне команды уже пересекались. 29 ноября сильнее были железнодорожники – 6:3. В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает 8 место, а «зубры» идут на последней строчки.

Стартовое вбрасывание назначено на 19.10.



