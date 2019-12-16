Из какой посуды стоит есть, а какая опасна? Вся правда о посуде

Сегодня тенденция здорового питания гордо шагает по планете. По этой причине люди стараются выбирать натуральные продукты для полноценного питания. Но продукты приходится готовить. И вне зависимости от того, какой способ готовки для вас более предпочтительный, некоторая посуда не способствует вашему оздоровлению. Напротив, коварные тарелки и иная утварь выпускают вредные синтетические вещества. Как себя обезопасить? Советы в нашей статье.

Как изготавливается посуда?

Высокую оценку получила литая посуда, так как она отлично распределяет тепло и равномерно нагревается, поэтому пища не пригорает.

При покупке стоит учитывать и толщину стенок. Универсальные показатели – 4-6 мм. Если толщина составляет менее 2-х мм, то такие изделия не будут отличаться долговечностью.

Когда покупается кастрюля или сковорода, необходимо проверить и вид ручки: приклепанный или приваренный. Приваренные ручки предпочтительнее, так как они не влияют на целостность покрытия.

Стоит учитывать и производителя: насколько он честный и как относиться к технологии изготовления.

Рейтинг посуды

В нашем рейтинге представлены различные виды посуды. Начинаем мы с самого безопасного вида посуды, который точно не навредит. Далее список начинает включать изделия, выделяющие не просто вредные, а иногда и ядовитые вещества.

Посуда Luminarc

Посуду Luminarc продают в 160 странах. Ее покупают не только для собственной кухни, но и для авторитетных ресторанов, отелей. Изделия изготавливаются из экологически безопасного и ударопрочного материала, в составе отсутствуют опасные примеси.

Почему посуда Luminarc считается безопасной и гигиеничной? Большая часть изделий изготавливается из стекла, в котором нет пор (в пористой структуре часто распространяются бактерии и микроорганизимы). Luminarc не впитывает грязь, поэтому она легко проходит любые санитарно-гигиенические тесты.





Стоит отметить, что посуда Luminarc прошла сертификацию, поэтому абсолютно безопасна для детей. Сертификат технического регламента Таможенного союза гарантирует безопасность изделий, произведенных не только на территории Франции, но и в США, Китае, ОАЭ, России. Если на посуде присутствуют яркие картинки, для их нанесения используются только органические красители. Кастрюли не выделяют вредных веществ и способны долго сохранять температуру пищи.

Безопасность посуды Luminarc доказывают проведенные испытания на прочность. Изделия подвергаются повышенной нагрузке (используется маятниковые тест), что показывает высокую прочность в сравнении со стандартной посудой из стекла. Такой уровень достигается за счет дополнительных технологий закаливания на производстве. Что случается с посудой после падения? Правильно – она распадается на кусочки, а человек рискует порезаться. С Luminarc вы не станете так рисковать!

Но это далеко не полный список достоинств посуды Luminarc. И 10 000 моек ей не страшны, так как на поверхности отлично сохраняется нанесенный рисунок.

Производители гарантируют не только безопасность посуды Luminarc. Представлены изделия разного цвета и стиля: из матового, прозрачного, цветного, декорированного стекла. Серии включают изысканные тарелки, чашки – и это далеко не полный список красоты от Luminarc!

Чугунная посуда

Она по праву считается гипоаллергенной и нетоксичной, износостойкой и долговечной. Качественные изделия часто передают из поколения в поколение. Пища в чугуне не пригорает и долго сохраняет температуру, в ней отсутствуют посторонние привкусы.

Но и у чугунных изделий присутствуют недостатки. Если их неправильно чистить, то высока вероятность возникновения коррозии. Стоит учитывать и достаточно высокий вес чугуна.

Эмалированная посуда

Самое главное – купить эмалированную посуду с внутренним покрытием правильного цвета – черного, белого, синего, серого. Иные цвета, в частности, коричневые, желтые, - включают вредные соединения.

Вы купили посуду необходимого цвета? И сейчас не стоит быть полностью спокойным. Сразу проверьте ГОСТ на этикетке и оцените, насколько качественное покрытие: отсутствие пятен, достаточную толщину. Только толстый слой эмали не позволит опасным ионам выйти из металла и проникнуть в вашу пищу.

Стоит отметить еще несколько недостатков эмалированной посуды: хрупкость и коррозию (через существующие сколы легко попадает влага, вызывающая коррозийные пятна).

Керамическая посуда

Испокон веков в горшках из глины готовят пищу. Настоящая керамика хороша еще и тем, что от высоких температур она становится гораздо крепче. Только при наличии сколов на посуде в пищу начнут поступать соли тяжелых металлов. Да и цены на такие изделия устанавливаются достаточно высокие.





Хрустальная и фарфоровая посуда

Хрустальная и фарфоровая посуда считается вредной, если производитель использует ядовитую надглазурную роспись, которая отличается яркостью красок. Более безопасная подглазурная роспись (приглушенные цвета), из которой опасные металлы не попадают в пищу.

Вы не поверите, но и старый хрусталь достаточно опасный, так как его состав включает (вы не поверите!) свинец. Да, пить из него разрешается, но нельзя хранить напитки в емкостях из хрусталя.

Посуда с антипригарным покрытием

Вы считаете такую посуду абсолютно безопасной, так как она позволяет готовить без лишних калорий и канцерогенов? Но это далеко не так.

Тефлон испаряется при высоких температурах, поэтому в пищу легко поступают токсичные вещества, из-за которых отмечается повышение веса, холестерина и иные проблемы. Тефлоновое покрытие легко стирается, после чего такую посуду использовать нельзя. И самое главное – для детей в тефлоновой посуде не стоит готовить.





Металлическая посуда

Металл прочный, но и он несет опасность для нашего здоровья. Если вы будете готовить горячие блюда, то рискуете получить суп, в котором растворятся металлические ионы. Это касается тех случаев, если вы будете использовать поцарапанную посуду или пища будет долго в ней храниться. Стоит отметить, и элитная металлическая посуда легко выделяет опасные вещества.

Пластиковая посуда

Кто не слышал о вреде, который пластик наносит нашей планете? А что на счет человека? Ответ простой – пластик вреден, если используется не по назначению. В таких случаях в пищу поступают вредные органические соединения.

Но это не единственный вред от пластиковой посуды. Нельзя ее использовать долго – только в течение указанного срока годности. После его истечения пластик действительно становится опаснее.

И самое главное, в пластиковой посуде нельзя разогревать пищу, так как некоторые виды пластика при нагревании начинают выделять канцерогенный стирол – сильное ядовитое вещество.

Алюминиевая посуда

Такой металл, как алюминий, не присутствует в нашем теле, но легко накапливается, вызывая различные заболевания. По этой причине алюминиевая посуда сегодня признана наиболее опасной для человека.

Некоторые производители стараются доказать, что покрытие из оксидной пленки предотвращает поступление ионов металла в приготовленные продукты. Тем не менее, не стоит им верить на 100%, так как алюминий вне зависимости от наличия данной пленки легко попадает в пищу. В некоторых странах Европы запретили выпуск алюминиевой посуды.

Как видите, не всегда посуда, которую предлагают производители, отличается высоким качеством. Если вы хотите, чтобы вы и ваша семья были в безопасности, покупайте действительно хорошую посуду, качество которой доказывают полученные сертификаты.

В нашем рейтинге посуда Luminarc показала по-настоящему высокие показатели в ходе производственных тестов. Это является настоящей гарантией качества!





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