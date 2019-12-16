В сфере особого внимания: новоселья перед Новым годом, стройки по графику, мониторинги безопасности

Источник материала: Вороновская газета





Провести мониторинг соблюдения правил противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения и социальной защиты региона – такое поручение дал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Задача поставлена для предотвращения в дальнейшем ЧП, подобных произошедшему в Сморгонском районе, где в психиатрической больнице случился пожар, который унес жизни двух пациентов.

– Нужно проверить и убедиться, что в этих учреждениях созданы все необходимые условия для безопасного пребывания людей, – поручил губернатор. – Речь не только об исправности телевизоров (предположительно, источником возгорания в больнице в Жодишках стал телевизор), но и о соблюдении всех правил пожарной безопасности.

Эта работа уже ведется. Также проводятся тренировочные занятия с персоналом, их цель – закрепление навыков реагирования и действий в чрезвычайных ситуациях.

Еще один важный аспект безопасности – по итогам мониторинга школ области губернатор поручил создать рабочую группу под руководством курирующих эти вопросы заместителей председателя облисполкома. В ее состав будут включены представители комитета по архитектуре и строительству и главного управления образования облисполкома, других заинтересованных структур. Задача рабочей группы – обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе проведенного в регионе мониторинга учреждений среднего образования.

Под пристальным контролем областной власти – строительство и реконструкция значимых объектов как в экономической, так и в социальной сферах. Так, близятся предновогодние новоселья. Уже в декабре студенты поселятся в новом общежитии Гродненского государственного медицинского университета. Под занавес года примет новоселов очередной детский дом семейного типа в Гродно . Завершается строительство центральной районной больницы, спортивного комплекса в Островце, ряда объектов для АЭС, животноводческих ферм. Разрабатываются планы по благоустройству поселков городского типа Козловщина и Любча в наступающем году.

Лилия НОВИЦКАЯ