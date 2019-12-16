Источник материала: Новости Докшицы





Республиканский фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»

Факультет журналистики БГУ продолжает прием заявок на участие в Республиканском фестивале-конкурсе детской журналистики «Старт».

В фестивале-конкурсе предлагается принять участие детям и подросткам от 8 до 18 лет, которые не являются студентами, имеют публикации в СМИ, фотографируют, являются авторами вышедших в эфир аудио- и видеопрограмм либо ведут свой блог .

В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы:

– конкурс публикаций;

– конкурс видео-аудиосюжетов;

– конкурс блогов;

– конкурс фотографий.

Для участия в фестивале-конкурсе нужно:

1. Выбрать жанр произведения:

– репортаж с места события;

– интервью;

–- публицистическое эссе (для публикаций в СМИ и в блогах);

– авторская передача, серия фоторабот (для конкурса видео-аудиосюжетов, фото);

2. Выбрать тематику сюжета:

– Путешествуя по Беларуси;

– Место, где я живу;

– Заглядывая в будущее;

– Чему нас учит история;

– Интересная профессия;

– Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени).

3. Написать материал или снять (записать аудио) сюжет, сделать фоторепортаж.

4. Опубликовать материал в любом СМИ до 31.12.2019г.

5. До 31 января 2020 года прислать работу на адрес Оргкомитета.

Если материал еще не опубликован, есть возможность до 31.12.2019 г. разместить его на сайте mediana.by.

Для этого необходимо выслать печатный материал (с пометкой: конкурс публикаций) на e-mail: medianaby@yandex.by. При этом обязательно указать свою фамилию, имя, отчество; возраст; город проживания и название учреждения образования.

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению материалов: объем не более 2 печатных страниц (редактор MS Word, интервал – полуторный; шрифт Times New Roman, 16 кегль). Фотоиллюстрации (1-2 шт.) в тексте ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

Материалы с орфографическими, пунктуационными и стилистическими ошибками к публикации приниматься не будут.

Подробнее условия конкурса здесь .