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Генпрокуратура настаивает, чтобы «Белнефтехим» остановил коррупцию

17.12.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генпрокуратура настаивает, чтобы «Белнефтехим» остановил коррупцию

Генпрокуратура сообщила, что за 2017-2019 годы в системе "Белнефтехима" выявлено более 60 преступлений против интересов службы.

Генпрокуратура проверила предприятия нефтегазовой и химической отрасли и внесла председателю концерна «Белнефтехим» представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

"Большинство таких противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что среди привлеченных к уголовной ответственности – бывшие генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба", заместитель генерального директора ОАО "Нафтан", заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Белшина", иные должностные лица.

Основными причинами совершенных коррупционных преступлений и иных нарушений антикоррупционного законодательства в концерне "Белнефтехим" Генпрокуратура назвала ненадлежащую организацию профилактической работы и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также непринятие мер к выявлению и устранению условий, которые способствовали нарушениям в сфере закупок.

Кроме того, в Генпрокураторе констатировали наличие претензий к системе владельческого надзора. "Система владельческого надзора в концерне в ряде случаев не обеспечивала эффективную защиту экономических интересов государства, создавала предпосылки для коррупционных правонарушений", - подчеркивается в сообщении.

Установлены факты, когда представители государства — работники концерна безосновательно получали в подчиненных организациях вознаграждения.

Так, на «Белшине» они получили выплаты за 1-й квартал 2018 года, хотя у завода не было чистой прибыли. Аналогично происходило на ОАО «Завод горного воска» в 2017-2018 годах. Причем концерн утвержадл отчеты госпредставителей, хотя это явно шло в разрез с законодательством. Им пришлось вернуть полученные деньги.

Были систематические проблемы и в работе кадровой службы. С должностных лиц не всегда брали обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений или не контролировали их соблюдение. В итоге, например, на ОАО «Могилевхимволокно» некоторые сотрудники долгое время занимались еще и предпринимательской деятельностью.

Также в Генпрокуратуре критически оценили работу комиссий по противодействию коррупции.

«По результатам прокурорских проверок "в концерне приняли конкретные меры к устранению нарушений антикоррупционного законодательства, привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 перевели на нижестоящие должности", говорится в пресс-релизе.

Устранение недостатков в "Белнефтехиме" продолжается и взято прокуратурой на контроль. Соответствующая информация и копия представления направлены в Совет министров, отмечают в Генпрокуратуре.

 
 
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Генпрокуратура сообщила, что за 2017-2019 годы в системе "Белнефтехима" выявлено более 60 преступлений против интересов службы.
 
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