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Награды за труды о Великой Победе получили педагоги и учащиеся из Бакшт и Лаздун

17.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Награды за труды о Великой Победе получили педагоги и учащиеся из Бакшт и Лаздун.

Дипломы первой степени получили образовательные проекты ивьевских педагогов и учащихся на VІIІ Коложских открытых областных научно-образовательных чтениях, посвященных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

Тареса Эдуардовна Шмык, учитель Бакштовского д/с-СШ, представила исследование «Участие педагогов Бакштовской средней школы в Великой Отечественной войне».  

Анна Владимировна Черняк, учитель Бобровичского д/с-СШ, в своей работе раскрыла тему «Война: неизбывная травма или высший миг жизни?».  

Маргарита Шибут, учащаяся 10 класса Бакштовского д/с-СШ, выступила с исследованием по теме «Отражение ужасов войны в повести А.Адамовича «Хатынская повесть» и в фильме Э. Климова «Иди и смотри».

 
 
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Награды за труды о Великой Победе получили педагоги и учащиеся из Бакшт и Лаздун. Дипломы первой степени получили образовательные проекты ивьевских педагогов...
 
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