Источник материала: Ивьевский край

Награды за труды о Великой Победе получили педагоги и учащиеся из Бакшт и Лаздун.

Дипломы первой степени получили образовательные проекты ивьевских педагогов и учащихся на VІIІ Коложских открытых областных научно-образовательных чтениях, посвященных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

Тареса Эдуардовна Шмык, учитель Бакштовского д/с-СШ, представила исследование «Участие педагогов Бакштовской средней школы в Великой Отечественной войне».

Анна Владимировна Черняк, учитель Бобровичского д/с-СШ, в своей работе раскрыла тему «Война: неизбывная травма или высший миг жизни?».

Маргарита Шибут, учащаяся 10 класса Бакштовского д/с-СШ, выступила с исследованием по теме «Отражение ужасов войны в повести А.Адамовича «Хатынская повесть» и в фильме Э. Климова «Иди и смотри».