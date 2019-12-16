Рейтинг TUT.BY. Какие смартфоны нам больше всего понравились в этом году

Источник материала: Tut.by

В 2019 году вышло множество новых смартфонов — начиная от аппаратов начального уровня и до очень дорогих флагманских устройств со сгибающимися дисплеями. Ниже рассказываем о том, какие девайсы нам запомнились больше всего, и почему.





Redmi Note 7 вполне получится назвать одной из самых «народных» моделей. Во всяком случае, за ней встраивались целые очереди. Свою роль также сыграла относительно невысокая цена устройства и неплохие технические характеристики. Проще говоря, назвать смартфон устаревшим даже после выхода «восьмерок» не получится, девайс вышел очень сбалансированным.

В актив Redmi Note 7 входит достаточная производительная «начинка» с процессором Snapdragon 660 — благодаря этому на девайсе без проблем запускаются даже «графонистые» игры. Еще один плюс — аккумулятор объемом в 4000 мАч. От полного заряда устройство проработает порядка полутора-двух дней, есть и технология ускоренной подзарядки. Не стоит забывать и об основной камере, которая может делать снимки, сравнимые по качеству с фотографиями более дорогих девайсов (особенно если установить Google-камеру).

Redmi 8 — новая модель самого начального класса (ниже Redmi Note 7), которая получила «фишки», которыми ранее оснащались только смартфоны более высокого уровня. В частности, порт USB-C и поддержку быстрой зарядки.





Не отказались и от особенностей, которыми обычно могли похвастаться бюджетные смартфоны — например, от строенного слота для установки одновременно двух SIM-карт и карты памяти. Еще один плюс — батарея емкостью в 5000 мАч. Для устройства стоимостью порядка 300 рублей это — отличный набор характеристик, получить которые за такие деньги раньше было как минимум сложно.

Мы уже несколько раз говорили, что Galaxy A50 — один из самых удачных девайсов производителя этого года. Во время тестирования даже создалось впечатление, что этот гаджет — главное оружие Samsung в борьбе с популярными недорогими смартфонами китайских брендов.





Главные плюсы аппарата: хороший AMOLED-экран, два-два с половиной дня работы на одном заряде от аккумулятора на 4000 мАч, поддержка быстрой подзарядки, а также достаточная производительность и удобная фирменная оболочка над операционной системой под названием One UI. К тому же, смартфон поддерживает систему бесконтактных платежей и может сразу работать с двумя «симками» и картой памяти.

Минусы, правда, также есть. Первый — медленный сканер отпечатков пальцев в экране, второй — пластиковый корпус. Но, на наш взгляд, особых неудобств пользователям эти особенности вряд ли доставят.

Этот год стал довольно сложным как для бренда Honor, так и всей материнской Huawei. Из-за американских санкций на новых устройствах компаний больше не могут предустанавливаться Google-сервисы (почта, карты, YouTube, Play Маркет). А это, в свою очередь, делает смартфоны производителя менее конкурентоспособными на мировом рынке.





Впрочем, для аппаратов, успевших пройти сертификацию Google до введения санкций, эти сложности не страшны — на них все работает также, как и раньше. Honor 20 начал продаваться в Беларуси немного позже, чем в других странах, но от это не стал хуже. С учетом цены — на момент публикации материала устройство официально продается за 799 рублей — его и вовсе можно назвать очень выгодной покупкой.

«Железных» минусов в аппарате найти сложно. За счет мощного процессора Kirin 980 девайс справляется практически со всеми пользовательскими задачами, от одного заряда гаджет держится не меньше дня. К «фишкам» аппарата относится и его четверная основная камера. Если не особо придираться, то по качеству снимков она вполне может посоревноваться с топовыми устройствами ААА-брендов (хотя и не во всех сценариях съемки).

Минусы, правда, тоже есть. Кому-то может не хватить 3,5-мм разъема для наушников. Не лишними бы оказались технологии беспроводной зарядки и защиты от воды.





Долго рассказывать о плюсах и минусах смартфона не будем и сразу отметим: по своим фотовозможностям устройство до сих пор является если и не безусловным лидером среди всех конкурентов, то точно входит в состав лучших. И дело тут не только в качестве финальных фотографий, но и том, какие снимки способен создавать аппарат. На рынке, особенно в Беларуси, не так много смартфонов, которые умеют снимать с 10-кратным зумом без потери качества в детализации, а также оснащаются суперширокоугольной камерой.

Все остальные особенности дорогих флагманов вроде защиты от воды и пыли по стандарту IP68 или быстрой беспроводной зарядки также на месте. Среди спорных моментов остановимся разве что на отсутствии стереодинамиков и поддержке только карт памяти формата nanoSD, купить которые сложно.

В этом году от нового поколения iPhone никто особо ничего не ждал. Большинство блогеров и журналистов предполагало, что устройства получатся достаточно проходными и что основной упор на iPhone производитель будет делать в следующем году при смене дизайна аппаратов.



На фото iPhone 11 Pro

Но кое-чем Apple удивить все-таки получилось — можно выделить две основные особенности смартфонов. Во первых, вся тройка аппаратов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — стала ощутимо дольше работать на одном заряде. В случае с Max-версией речь и вовсе идет о пяти дополнительных часах работы.

Но самым большим нововведением в новинках стал искусственный интеллект, который применяется при фотографировании. Он позволил смартфонам снимать не просто на уровне других флагманов, а зачастую и лучше их (особенно когда речь заходит о съемках при недостаточном освещении). Не стоит забывать и о традиционно выдающихся способностях iPhone в записи видео.

На наш взгляд, из тройки «айфонов» этого стоит обращать внимание на две модели — обычный iPhone 11 и увеличенный iPhone 11 Pro Max. Первый смартфон стоит дешевле Pro-моделей и при этом отличается схожими фотовозможностями. А второй выделяется увеличенным дисплеем и максимальной автономностью.

На личный взгляд автора материала, именно Galaxy Note10+ в этом году получился самым сбалансированным флагманом Samsung. Несмотря на высокую цену, в него вместили если не все, то большинство инновационных решений, имеющихся на этот момент у производителя.





К ним относится поддержка очень быстрой проводной 45-ватной и беспроводной 15-ватной зарядок, улучшенная основная камера с выделяющимся на фоне конкурентов суперширокоугольным фотомодулем, поддерживающим режим «ночной съемки», а также прекрасный 6,8-дюймовый дисплей с Dynamic AMOLED-матрицей.

С производительностью и временем работы на одном заряде затруднений также нет — даже при большой нагрузке разрядить устройство за день как минимум сложно. Не стоит списывать со счетов и наличие пера S Pen, с помощью которого можно делать быстрые заметки.

К минусам, к которым не удалось полностью привыкнуть даже спустя несколько месяцев использования гаджета, относится разве что размещенная на левой грани корпуса клавиша питания. Много лет практически на всех смартфонах Samsung она находилась справа.