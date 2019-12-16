Где в Минске будут работать елочные базары. Вот адреса

Источник материала: Tut.by

В Минске перед Новым годом будут работать 213 елочных базаров. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома дает их адреса . Ищите площадки рядом с вашими домом.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Елочные базары будут работать с 22 по 31 декабря с 10.00 до 19.00 во всех районах Минска. Предполагаемые розничные цены на деревья в зависимости их от высоты:

до метра — от 10 до 23 рублей;

до двух метров — от 12 до 28 рублей;

до трех метров — от 15,90 до 32 рублей.

Ниже — адреса. Список площадок по каждому району открывается по клику на +.

Заводской район просп. Партизанский, 99 (площадка возле рынка);

ул. Уборевича, 144А;

ул. Крупская, 6;

ул. Васнецова (возле почтового отделения № 107);

ул. Ташкентская, 16;

ул. Бачило, 14 (площадка возле универсама «Петровский»);

ул. Варвашени, 1 (площадка за универсамом «Автозаводской»);

ул. Уборевича, 60;

ул. Голодеда, 15;

просп. Партизанский, 56;

ул. Нестерова, 49;

пос. Сосны (площадка возле магазина Хладокомбината № 2);

ул. Ангарская, 36;

ул. Жилуновича, 4 (универмаг «Беларусь»);

ул. Ташкентская, 5 (площадка между Чижовским рынком и Домом быта);

ул. Селицкого, 65;

ул. Охотская, 120;

ул. Уборевича (в районе 10-й больницы), кроме стоянки «Виталюра»;

ул. Голодеда, 7 (площадка возле «Евроторга»;

ул. Ротмистрова, 40;

ул. Селицкого, 105, 107;

ул. Ангарская, 10. Ленинский район ул. Гашкевича, д. 3;

ул. Гашкевича, д. 10;

ул. Денисовская, д. 8;

ул. Маяковского, д. 176;

ул. Маяковского, д. 184;

ул. Маяковского, д. 154;

ул. Маяковского, д. 18−20;

ул. Малинина, д. 35а;

ул. Игуменский тракт, д. 45−47;

ул. Игуменский тракт, д. 16;

ул. Игуменский тракт, д. 30;

ул. Плеханова, д. 89;

ул. Плеханова, д. 42;

ул. Плеханова, д. 72;

ул. Плеханова, д. 91

просп. Партизанский, д. 7;

просп. Партизанский, д. 19а;

просп. Рокоссовского, д. 2;

просп. Рокоссовского, д. 4/1;

просп. Рокоссовского, д. 11а;

просп. Рокоссовского, д. 49;

просп. Рокоссовского, д. 58 к.1;

просп. Рокоссовского, д. 150а;

просп. Рокоссовского, д. 80;

пер. Рабочий, д. 5 — ул. Фабричная;

ул. Судмалиса, д.18;

ул. Сырокомли, д. 38;

ул. Ульяновская — Красноармейская, д. 16;

ул. Якубова, д. 10−14;

ул. Якубова, д. 56;

ул. Я. Лучины, 22 — Игуменский тракт;

ул. Прушинских, 2;

ул. Марата, 19 — ул. Авроровская, 8. Московский район ул. К. Либкнехта — Лермонтова;

ул. Р. Люксембург, 163 (в районе магазина «Рублевский»);

просп. Любимова, 26/1;

просп. Любимова, 41;

просп. Газеты «Звязда», 40/2;

просп. Газеты «Звязда», 33;

просп. Газеты «Правда», 20;

просп. Газеты «Правда», 40;

пересечение просп. Имени газеты «Правда» и ул. Голубева ;

ул. Уманская, 55;

ул. Алибегова, 3;

ул. Алибегова, 13а;

ул. Белецкого, 28;

ул. Есенина, 12;

ул. Есенина-Космонавтов (остановка «Малиновка-1»);

ул. Космонавтов, 27;

ул. Громова-Есенина;

ул. Минина, 18 (возле магазина);

ул. Н. Орды, 36;

ул. Рафиева-Есенина (возле поликлиники № 25);

ул. Рафиева, 5;

ул. Слободская-Рафиева (в районе дома № 100);

ул. Слободская, 9;

ул. Слободская, 47;

ул. Слободская, 73а;

ул. Слободская, 95;

ул. Слободская, 135;

перекресток ул. Железнодорожная, 44 и ул. Разинская

ул. Я Чечота, 23;

остановка «ул. Некрашевича» (в сторону ул. Семашко);

ул. Я. Чечота, 7;

пр. Газеты «Правда», 24а;

ул. К. Либкнехта, 106−108;

ул. Гурского — ул. Я. Брыля, 30;

ул. Тышкевичей, 12. Октябрьский район ул. Воронянского, конечная остановка автобусов;

ул. Слонимская;

ул. Жуковского, 10/1;

пл. Казинца;

ул. Асаналиева, 40;

ул. Кижеватова, 72;

ул. Барамзиной (микрорайон Сокол);

ул. Чкалова, 7;

ул. Корженевского, 2А;

ул. Германовская, 19. Советский район ул. Мирошниченко, 3;

ул. Гамарника, 16;

ул. Сурганова, 50;

ул. Золотая Горка, 12;

ул. Сурганова, 63 (пл. Бангалор);

ул. В. Хоружей, 8;

ул. Кольцова, 32;

Логойский тракт, 7;

ул. Леонида Беды, 19;

ул. М. Богдановича, 76. Партизанский район ул. Долгобродская, 3 — центральный базар;

ул. Филимонова, 8;

ул. Столетова-2-й пер. Багратиона;

ул. Пулихова, 21;

ул. Карвата (между домами № 9 и № 17);

ул. Фроликова, 8 (возле киоска «Белсоюзпечать»);

ул. Связистов, 10;

ул. Солтыса, 60;

ул. Солтыса, 189;

ул. Андреевская, 11;

ул. Буденного, 16а;

ул. Багратиона, 70. Первомайский район ул. Калиновского, 55 (автостоянка);

ул. Я. Коласа, 48−50;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Острошицкая, За (со стороны дома № 5);

ул. Славинского, 45;

ул. Славинского, ¼;

ул. Калиновского, 72;

ул. Волгоградская, 45;

Логойский тракт, 36;

ул. Карбышева, 13/1;

ул. Гуртьева, 7−9;

ул. Героев 120-й дивизии, 15;

ул. Козлова, 35;

ул. Основателей, остановка «Героев 120-й дивизии»;

ул. Руссиянова, 1;

ул. Филимонова, 45;

ул. Никифорова, 3;

ул. Толбухина, 12;

ул. Почтовая, 8;

Калиновского, 66. Фрунзенский район ул. Лобанка, 94;

ул. Одинцова, 20;

просп. Пушкина, 37;

ул. Шаранговича, 34;

ул. Лобанка, 109;

ул. Кунцевщина, 28;

ул. Кунцевщина, 37;

ул. Сухаревская, 15;

ул. Бурдейного, 6 (территория рынка «Западный»);

ул. Дунина-Марцинкевича (парковка около торгового центра «Тивали»);

ул. Брикета, 2;

ул. Жиновича, 1;

ул. Мазурова, 2;

ул. Лещинского, 1;

ул. Кальварийская, 24;

ул. Шаранговича;

ул. Сухаревская, 26;

просп. Пушкина, 63;

ул. Колесникова, 18;

ул. Притыцкого, 8;

ул. Лынькова, 99 (четная сторона);

ул. Жиновича, 7;

проспект Пушкина, 28;

ул. Одинцова, 65;

просп. Пушкина, 79;

ул. Д. Марцинкевича, 11 (территория рынка);

ул. Налибокская, 1;

ул. Кунцевщина, 19;

ул. Казимировская, 35 (остановка);

ул. Жиновича, 20;

ул. Лобанка, 26;

ул. Горецкого, 2;

ул. Матусевича, 75 (остановка);

ул. Сухаревская, 33;

ул. Бурдейного, 15;

ул. Налибокская, 36;

ул. Одинцова, 14/1;

ул. Неманская, 47;

ул. Каменногорская, 8;

ул. Голубка, 2;

ул. Неманская, 36;

ул. Бельского, 53;

ул. П. Глебки, 5;

ул. Налибокская, 39;

просп. Пушкина, 8;

ул. Притыцкого, 93;

ул. Притыцкого, 140;

ул. Казимировская, 6;

ул. Глебки, 120;

ул. Каменногорская, 118;

ул. Сухаревская, 1;

ул. П. Глебки, 2;

ул. Сухаревская, 31;

ул. Ольшевского, 1. Центральный район ул. Заславская (со стороны просп. Машерова);

ул. Заславская (со стороны ул. Мельникайте);

ул. Каховская, 31 (у кинотеатра «Киев»);

б. Шевченко — ул. Осипенко;

ул. Старовиленский тракт, 26;

ул. Радужная, 6−8;

ул. М. Танка (около м-на ЗАО «ХК «Пинскдрев»);

ул. Орловская (2-е кольцо);

ул. Киселева, 10 (троллейбусное депо);

ул. Кропоткина, 44;

ул. Червякова, 2;

ул. Л. Украинки, 12/1;

ул. Орловская, 66;

ул. Орловская, 39;

ул. Будславская, 2;

ул. Л. Украинки, 22 (на автостоянке);

ул. Тарханова, 9.