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Где в Минске будут работать елочные базары. Вот адреса

17.12.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске перед Новым годом будут работать 213 елочных базаров. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома дает их адреса. Ищите площадки рядом с вашими домом.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Елочные базары будут работать с 22 по 31 декабря с 10.00 до 19.00 во всех районах Минска. Предполагаемые розничные цены на деревья в зависимости их от высоты:

  • до метра — от 10 до 23 рублей;
  • до двух метров — от 12 до 28 рублей;
  • до трех метров — от 15,90 до 32 рублей.

Ниже — адреса. Список площадок по каждому району открывается по клику на +.

Заводской район

просп. Партизанский, 99 (площадка возле рынка);
ул. Уборевича, 144А;
ул. Крупская, 6;
ул. Васнецова (возле почтового отделения № 107);
ул. Ташкентская, 16;
ул. Бачило, 14 (площадка возле универсама «Петровский»);
ул. Варвашени, 1 (площадка за универсамом «Автозаводской»);
ул. Уборевича, 60;
ул. Голодеда, 15;
просп. Партизанский, 56;
ул. Нестерова, 49;
пос. Сосны (площадка возле магазина Хладокомбината № 2);
ул. Ангарская, 36;
ул. Жилуновича, 4 (универмаг «Беларусь»);
ул. Ташкентская, 5 (площадка между Чижовским рынком и Домом быта);
ул. Селицкого, 65;
ул. Охотская, 120;
ул. Уборевича (в районе 10-й больницы), кроме стоянки «Виталюра»;
ул. Голодеда, 7 (площадка возле «Евроторга»;
ул. Ротмистрова, 40;
ул. Селицкого, 105, 107;
ул. Ангарская, 10.

Ленинский район

ул. Гашкевича, д. 3;
ул. Гашкевича, д. 10;
ул. Денисовская, д. 8;
ул. Маяковского, д. 176;
ул. Маяковского, д. 184;
ул. Маяковского, д. 154;
ул. Маяковского, д. 18−20;
ул. Малинина, д. 35а;
ул. Игуменский тракт, д. 45−47;
ул. Игуменский тракт, д. 16;
ул. Игуменский тракт, д. 30;
ул. Плеханова, д. 89;
ул. Плеханова, д. 42;
ул. Плеханова, д. 72;
ул. Плеханова, д. 91
просп. Партизанский, д. 7;
просп. Партизанский, д. 19а;
просп. Рокоссовского, д. 2;
просп. Рокоссовского, д. 4/1;
просп. Рокоссовского, д. 11а;
просп. Рокоссовского, д. 49;
просп. Рокоссовского, д. 58 к.1;
просп. Рокоссовского, д. 150а;
просп. Рокоссовского, д. 80;
пер. Рабочий, д. 5 — ул. Фабричная;
ул. Судмалиса, д.18;
ул. Сырокомли, д. 38;
ул. Ульяновская — Красноармейская, д. 16;
ул. Якубова, д. 10−14;
ул. Якубова, д. 56;
ул. Я. Лучины, 22 — Игуменский тракт;
ул. Прушинских, 2;
ул. Марата, 19 — ул. Авроровская, 8.

Московский район

ул. К. Либкнехта — Лермонтова;
ул. Р. Люксембург, 163 (в районе магазина «Рублевский»);
просп. Любимова, 26/1;
просп. Любимова, 41;
просп. Газеты «Звязда», 40/2;
просп. Газеты «Звязда», 33;
просп. Газеты «Правда», 20;
просп. Газеты «Правда», 40;
пересечение просп. Имени газеты «Правда» и ул. Голубева ;
ул. Уманская, 55;
ул. Алибегова, 3;
ул. Алибегова, 13а;
ул. Белецкого, 28;
ул. Есенина, 12;
ул. Есенина-Космонавтов (остановка «Малиновка-1»);
ул. Космонавтов, 27;
ул. Громова-Есенина;
ул. Минина, 18 (возле магазина);
ул. Н. Орды, 36;
ул. Рафиева-Есенина (возле поликлиники № 25);
ул. Рафиева, 5;
ул. Слободская-Рафиева (в районе дома № 100);
ул. Слободская, 9;
ул. Слободская, 47;
ул. Слободская, 73а;
ул. Слободская, 95;
ул. Слободская, 135;
перекресток ул. Железнодорожная, 44 и ул. Разинская
ул. Я Чечота, 23;
остановка «ул. Некрашевича» (в сторону ул. Семашко);
ул. Я. Чечота, 7;
пр. Газеты «Правда», 24а;
ул. К. Либкнехта, 106−108;
ул. Гурского — ул. Я. Брыля, 30;
ул. Тышкевичей, 12.

Октябрьский район

ул. Воронянского, конечная остановка автобусов;
ул. Слонимская;
ул. Жуковского, 10/1;
пл. Казинца;
ул. Асаналиева, 40;
ул. Кижеватова, 72;
ул. Барамзиной (микрорайон Сокол);
ул. Чкалова, 7;
ул. Корженевского, 2А;
ул. Германовская, 19.

Советский район

ул. Мирошниченко, 3;
ул. Гамарника, 16;
ул. Сурганова, 50;
ул. Золотая Горка, 12;
ул. Сурганова, 63 (пл. Бангалор);
ул. В. Хоружей, 8;
ул. Кольцова, 32;
Логойский тракт, 7;
ул. Леонида Беды, 19;
ул. М. Богдановича, 76.

Партизанский район

ул. Долгобродская, 3 — центральный базар;
ул. Филимонова, 8;
ул. Столетова-2-й пер. Багратиона;
ул. Пулихова, 21;
ул. Карвата (между домами № 9 и № 17);
ул. Фроликова, 8 (возле киоска «Белсоюзпечать»);
ул. Связистов, 10;
ул. Солтыса, 60;
ул. Солтыса, 189;
ул. Андреевская, 11;
ул. Буденного, 16а;
ул. Багратиона, 70.

Первомайский район

ул. Калиновского, 55 (автостоянка);
ул. Я. Коласа, 48−50;
ул. Гинтовта, 12;
ул. Острошицкая, За (со стороны дома № 5);
ул. Славинского, 45;
ул. Славинского, ¼;
ул. Калиновского, 72;
ул. Волгоградская, 45;
Логойский тракт, 36;
ул. Карбышева, 13/1;
ул. Гуртьева, 7−9;
ул. Героев 120-й дивизии, 15;
ул. Козлова, 35;
ул. Основателей, остановка «Героев 120-й дивизии»;
ул. Руссиянова, 1;
ул. Филимонова, 45;
ул. Никифорова, 3;
ул. Толбухина, 12;
ул. Почтовая, 8;
Калиновского, 66.

Фрунзенский район

ул. Лобанка, 94;
ул. Одинцова, 20;
просп. Пушкина, 37;
ул. Шаранговича, 34;
ул. Лобанка, 109;
ул. Кунцевщина, 28;
ул. Кунцевщина, 37;
ул. Сухаревская, 15;
ул. Бурдейного, 6 (территория рынка «Западный»);
ул. Дунина-Марцинкевича (парковка около торгового центра «Тивали»);
ул. Брикета, 2;
ул. Жиновича, 1;
ул. Мазурова, 2;
ул. Лещинского, 1;
ул. Кальварийская, 24;
ул. Шаранговича;
ул. Сухаревская, 26;
просп. Пушкина, 63;
ул. Колесникова, 18;
ул. Притыцкого, 8;
ул. Лынькова, 99 (четная сторона);
ул. Жиновича, 7;
проспект Пушкина, 28;
ул. Одинцова, 65;
просп. Пушкина, 79;
ул. Д. Марцинкевича, 11 (территория рынка);
ул. Налибокская, 1;
ул. Кунцевщина, 19;
ул. Казимировская, 35 (остановка);
ул. Жиновича, 20;
ул. Лобанка, 26;
ул. Горецкого, 2;
ул. Матусевича, 75 (остановка);
ул. Сухаревская, 33;
ул. Бурдейного, 15;
ул. Налибокская, 36;
ул. Одинцова, 14/1;
ул. Неманская, 47;
ул. Каменногорская, 8;
ул. Голубка, 2;
ул. Неманская, 36;
ул. Бельского, 53;
ул. П. Глебки, 5;
ул. Налибокская, 39;
просп. Пушкина, 8;
ул. Притыцкого, 93;
ул. Притыцкого, 140;
ул. Казимировская, 6;
ул. Глебки, 120;
ул. Каменногорская, 118;
ул. Сухаревская, 1;
ул. П. Глебки, 2;
ул. Сухаревская, 31;
ул. Ольшевского, 1.

Центральный район

ул. Заславская (со стороны просп. Машерова);
ул. Заславская (со стороны ул. Мельникайте);
ул. Каховская, 31 (у кинотеатра «Киев»);
 б. Шевченко — ул. Осипенко;
ул. Старовиленский тракт, 26;
ул. Радужная, 6−8;
ул. М. Танка (около м-на ЗАО «ХК «Пинскдрев»);
ул. Орловская (2-е кольцо);
ул. Киселева, 10 (троллейбусное депо);
ул. Кропоткина, 44;
ул. Червякова, 2;
ул. Л. Украинки, 12/1;
ул. Орловская, 66;
ул. Орловская, 39;
ул. Будславская, 2;
ул. Л. Украинки, 22 (на автостоянке);
ул. Тарханова, 9.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске перед Новым годом будут работать 213 елочных базаров. Ищите площадки рядом с вашими домом.
 
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