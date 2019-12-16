В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне, заявила журналистам национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА .

План работы на предстоящий год еще не утвержден на Совете по устойчивому развитию, вместе с тем Марианна Щеткина выделила наиболее глобальные мероприятия. «Прежде всего работа на региональном уровне. Максимум внимания будет уделяться регионам, работе наших региональных групп, которые тоже входят в архитектуру национального развития», — сказала она.

Белорусская столица в 2020 году, как ожидается, станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС. «Нам бы очень хотелось, чтобы на высоком уровне мы обсудили эти цели, — отметила национальный координатор. — У каждого государства есть цель — повышение уровня и качества жизни населения. Поэтому нам нужно сотрудничать и по устойчивому развитию, наладить хорошие каналы по обмену опытом».

Касаясь того, останется ли она национальным координатором в связи с переходом на новое место работы, Марианна Щеткина отметила, что этот вопрос обсуждается. «Национальный координатор по этому направлению всегда будет профессиональным, заинтересованным человеком. Полагаю, что передача эстафеты должна быть, — сказала она. — Очень хотелось бы, чтобы эта форма работы, эта площадка осталась за парламентом. Когда национальный координатор — это представитель парламента, а значит представитель от общества, он свободен в принятии решений, независим, и у него гораздо больше каналов для общения».

В Минске сегодня проходит расширенное заседание Группы по координации СМИ по продвижению Целей устойчивого развития в Беларуси. По словам Марианны Щеткиной, работа СМИ очень тесно сопряжена с 16-й целью, которая предполагает содействие развитию миролюбивого, открытого общества и партнерства. Она считает, что без СМИ, без информирования населения, без вовлечения его в работу по достижению ЦУР практически ничего нельзя сделать. Главный принцип — никого не оставить в стороне, резюмировала национальный координатор.