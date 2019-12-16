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В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне

17.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне

В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне, заявила журналистам национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

План работы на предстоящий год еще не утвержден на Совете по устойчивому развитию, вместе с тем Марианна Щеткина выделила наиболее глобальные мероприятия. «Прежде всего работа на региональном уровне. Максимум внимания будет уделяться регионам, работе наших региональных групп, которые тоже входят в архитектуру национального развития», — сказала она.

 Белорусская столица в 2020 году, как ожидается, станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС. «Нам бы очень хотелось, чтобы на высоком уровне мы обсудили эти цели, — отметила национальный координатор. — У каждого государства есть цель — повышение уровня и качества жизни населения. Поэтому нам нужно сотрудничать и по устойчивому развитию, наладить хорошие каналы по обмену опытом».

Касаясь того, останется ли она национальным координатором в связи с переходом на новое место работы, Марианна Щеткина отметила, что этот вопрос обсуждается. «Национальный координатор по этому направлению всегда будет профессиональным, заинтересованным человеком. Полагаю, что передача эстафеты должна быть, — сказала она. — Очень хотелось бы, чтобы эта форма работы, эта площадка осталась за парламентом. Когда национальный координатор — это представитель парламента, а значит представитель от общества, он свободен в принятии решений, независим, и у него гораздо больше каналов для общения».

В Минске сегодня проходит расширенное заседание Группы по координации СМИ по продвижению Целей устойчивого развития в Беларуси. По словам Марианны Щеткиной, работа СМИ очень тесно сопряжена с 16-й целью, которая предполагает содействие развитию миролюбивого, открытого общества и партнерства. Она считает, что без СМИ, без информирования населения, без вовлечения его в работу по достижению ЦУР практически ничего нельзя сделать. Главный принцип — никого не оставить в стороне, резюмировала национальный координатор.

https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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