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«Коктейль выливают в раковину». Кондитер, повар и бармен развенчивают мифы о своей работе

17.12.2019 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правда ли, что кондитеры постоянно пробуют свои десерты, а повара перекусывают стейками и лососем? GO.TUT.BY узнал, как держат себя в форме люди, которые по работе находятся в непосредственной «зоне риска» по отношению к еде и алкоголю — на кухне, в баре или в кондитерском цеху.

«Постоянно пробовать десерты не надо»


Фото: из личного архива Екатерины

У Екатерины Неноглядовой вместе с супругом семейный сладкий бизнес: пара делает на заказ торты, капкейки и конфеты ручной работы. В сезон за день это может быть партия в тысячу штук. Как тут не набрать пару килограммов?

— Но столько конфет пробовать не надо, — смеется девушка. — С большой партии максимум одну штуку для того, чтобы убедиться, что все в порядке. В остальном же нет необходимости постоянных дегустаций — все готовится по рецептуре. Есть известный американский кондитер, который не пробует свои десерты, потому что он веган — но качество его работ на высоте.

Но до создания новой рецептуры надо и дегустрировать. Чтобы выбрать мед для конфет, перепробовать с десяток его видов у фермеров. После того, как рецепт отработан в кондитерском цеху, пробы можно не снимать.


Фото: из личного архива Екатерины

Секрет хорошей формы — в активном стиле жизни: вместе с мужем Екатерина регулярно ходит «отдыхать» в тренажерный зал. Вместо фасфуда пара выбирает здоровую еду. А еще, уверена девушка, сложно набрать лишний вес, когда постоянно занят делом, поэтому свою профессию «в зоне риска по лишнему весу» она не считает.

— Везде можно заедать стресс. Важнее не риски, а сила воли.

«Если все правильно устроено — шеф-повар мало двигается»


Фото: из личного архива Артема

То, что повар обычно полный человек, — только стереотип. «Да, есть крупные ребята, но полных поваров 100 + килограмм мало», — говорит шеф-повар столичного караоке-клуба Артем Сирота.

Сам молодой человек ради подтянутой формы выбирает занятия в бассейне, закаливание и отсутствие привычки много есть.

— На кухне так же, как и в любой другой сфере: когда нечем заняться — проявляется чувство голода. Разница только в том, что у повара еда всегда под рукой, соответственно, больше соблазна. Когда работы много, времени приготовить себе полноценный обед не остается, поэтому повара зачастую перебиваются легкими перекусами вроде бутерброда или куска хлеба с соусом. Именно это больше всего будет сказываться на внешнем виде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от тема (@artem__sirota) 23 Янв 2017 в 11:51 PST

Всю смену — а часто это 12 часов — повар проводит на ногах. Но такую нагрузку вряд ли можно считать спортивной, поясняет Артем, ведь если работа правильно поставлена, повар особо не двигается: все необходимое у него под рукой.

Что касается дегустаций, то здесь тоже не все так, как кажется:

— Повара вряд ли полнеют от того, что постоянно пробуют то, что готовят. Есть блюда, целостность которых при отдаче нарушать нельзя — стейк, рыба — их доводят до вкуса, используя технологические знания и накопленный опыт. При готовке пробуют некоторые вещи типа соусов, овощей, но от такого не растолстеешь.

«Пить или не пить — решаешь ты сам»


Фото: из личного архива

Сейчас 28-летний Алексей Никифоров — совладелец бара «Чернила» на проходной минской улице. Работать в сферу обслуживания он пошел в 18 лет — и говорит, что индустрия гостеприимства оказалась для него «настоящей школой жизни»:

— Попросту выпал на два года: веселье на работе, веселье после работы, ночной график. Вес не набрал, потому что с детства не ем много, но форму растерял.

Алексей уверен: опасности в том, чтобы навредить здоровью из-за количества дегустируемого по работе алкоголя, нет. При создании новых коктейлей достаточно попробовать и сплюнуть — во рту много рецепторов, которые помогут определить вкус. Кроме того, поясняет владелец бара, «проработка» (создание рецептур напитков до того, как они появятся в меню) в обычном баре — это не очень большое количество алкоголя в месяц.

— А куда все приготовленное уходит?

— Пить или не пить — решаешь ты сам. Я чаще всего делюсь, почти всегда найдется кто-то, кто готов спасти коктейль. Самый крайний случай — в раковину. Надо понимать, что в таком случае это расходный материал.


Фото: из личного архива

Главная опасность в работе бармена, по мнению Алексея, — это не алкоголь, а стресс. Человеку за баром (особенно если это ночное заведение) приходится много энергии отдавать людям, и это психологически выматывает.

— Люди в этой профессии подвержены эмоциональному стрессу. Очень большая зона риска, поэтому всегда нужно держать себя в руках. Часто кажется, что алкоголь поможет решить все проблемы, но это не так.

А еще бармену, который работает в ночь, сложно наладить режим сна — он постоянно сбивается.


Фото: из личного архива

Сам владелец столичного бара долгое время ходил в тренажерный зал — и даже «переборщил с мышечной массой, набрав 30 килограмм». Занятия в зале он подпитывал правильным питанием и ссобойками — приносил в бар свою гречку и курицу. Сейчас Алексей выбрал единоборства: ходит в зал два раза в неделю на классический бокс. И в плане питания ограничивает себя только в чипсах и выпечке.

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Правда ли, что кондитеры постоянно пробуют свои десерты, а повара перекусывают стейками и лососем?
 
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