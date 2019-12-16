Прокурорами была проведена масштабная проверка предприятий отрасли, которая выявила коррупционные преступления и нарушения. Чаще всего взятки в концерне берут за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе закупок.





В Генпрокуратуре напомнили наиболее громкие коррупционные скандалы в системе "Белнефтехима", когда к уголовной ответственности были привечены бывшие генеральный директор "Гомельтранснефть Дружба", заместитель генерального директора "Нафтана", замдиректора "Белшины".





Причины коррупции

Прокуроры выяснили, что основными причинами коррупции в отрасли являются ненадлежащие работа и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, "теплые" условия, созданные для нарушений в сфере закупок, а также несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.





Владельческий надзор

Система владельческого надзора в концерне в ряде случаев не обеспечивала эффективную защиту экономических интересов государства, создавала предпосылки для коррупционных правонарушений.





Прокуроры установили факты, когда работники концерна неправомерно получали в подчиненных организациях вознаграждения. К примеру, на "Белшине" отдельным работникам выплатили вознаграждение при отсутствии у завода чистой прибыли. Аналогичные нарушения были на ОАО "Завод горного воска".









Профилактика коррупции

В Генпрокуратуре также рассказали, что были случаи, когда на членов антикоррупционных комиссий предприятий возбуждали уголовные дела за коррупцию.





Был приведен такой пример: в августе 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия – заместителя главного механика ОАО " Гродно Азот", который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.





Требования прокуроров

Генеральная прокуратура потребовала от концерна "Белнефтехим" принять меры к исключению коррупционных рисков при закупках, привлечь к ответственности должностных лиц концерна и подчиненных организаций, которые не соблюдали антикоррупционное законодательство.





Информация об итогах прокурорской проверки направлена в Совет министров.