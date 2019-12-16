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Травка зеленеет, солнышко блестит... В декабре растут полевые цветы и распускаются почки
17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Невероятно тёплый декабрь-2019 вводит природу в ступор, и начинается вот это вот всё - цветы, почки, птички и прочие атрибуты весны.
если вы не видите фотографий,
Пользователи снабжают нас фотографиями, которые сделаны в декабре, а по виду как бы в марте.
Между тем, с января, похоже, мы таки дождёмся морозика.
В данный момент тёплые воздушные массы со стороны Средиземноморья вытеснили морозный воздух, но к концу месяца температура постепенно будет опускаться.
А вот завтра - плюс 10. Снимайте уже ваши пуховики.
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