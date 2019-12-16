Травка зеленеет, солнышко блестит... В декабре растут полевые цветы и распускаются почки

Источник материала: Виртуальный Брест

Невероятно тёплый декабрь-2019 вводит природу в ступор, и начинается вот это вот всё - цветы, почки, птички и прочие атрибуты весны.





если вы не видите фотографий, кликните по ссылке

Пользователи снабжают нас фотографиями, которые сделаны в декабре, а по виду как бы в марте.





Между тем, с января, похоже, мы таки дождёмся морозика.





В данный момент тёплые воздушные массы со стороны Средиземноморья вытеснили морозный воздух, но к концу месяца температура постепенно будет опускаться.





А вот завтра - плюс 10. Снимайте уже ваши пуховики.