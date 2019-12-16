Перерыв на безопасность

Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско провёл очередную встречу безопасности. В этот его слушателями и собеседниками стали работники одного из строительных предприятий Дзержинского района ЧУП «ИМО».

На встрече речь в очередной раз шла о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, как в быту, так и на рабочем месте. Особое внимание было акцентировано на предупреждении детской гибели и профилактике детского травматизма.

Рассказал главный спасатель Дзержинщины и о том, к чему может привести наша безответственность. Кроме того, Максим Валерьевич напомнил и о том, как уберечь свою жизнь и жизни близких от чрезвычайных ситуаций, как правильно установить и эксплуатировать автономный пожарный извещатель. Не остался без внимания вопрос действий персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации: присутствующие вспомнили номера служб спасения, алгоритм действия в случае пожара, правила пользования первичными средствами тушения пожара.

В конце выступления все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить на память от гостей тематические буклеты. А тем, кто пожелает узнать больше о безопасности, Максим Валерьевич рекомендовал обращаться за помощью к мобильному приложению «МЧС Беларуси: помощь рядом».











