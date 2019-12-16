В Бресте стартовали продажи «живых» ёлок. Сколько стоит срубленное дерево?

Источник материала: Виртуальный Брест

Ровно за две недели до Нового года на улице Советской возле памятника 1000-летию Бреста открылся первый пункт продаж натуральных ёлок.





Зелёные красавицы выставлены по цене от 20 до 50 рублей.





На каждой ёлке в зависимости от величины приклеена бирка с ценой, покупку для удобства транспортировки покупателям запакуют в сетку.





Ну, а кто хочет подешевле, советуем подождать, пока своей продукцией напрямую не начнут торговать лесхозы.





Почем мы это делаем?

В России новогоднюю ель ввёл Петр I. Он ещё в молодости видел у своих немецких друзей этот красивый обряд. Царю пришлось по душе диковинное деревце. С первого взгляда это была обычная ель, но на ней странным образом размещались и яблоки и шишки и конфеты. Это выглядело настолько забавно и умилительно, что Петр I решил ввести эту традицию и на Руси. Следует отметить, что у ёлки имелись и недоброжелатели. Вначале в лице православной церкви, а затем в лице советского правительства . Священный синод не одобрял ёлку, сам обычай причислялся к чуждому и языческому для народа русского. Постепенно обычай устанавливать новогоднее деревце в доме пришло и к беларусам.

А как же наши традиции?

Долгое время в разных регионах Беларуси Новый год праздновали в разное время. На территории, которая входила в состав Великого княжества Литовского, встречать новый год 1 января начали с 1364 года. В восточной части Беларуси с 1493 по 1700 новый год начинался по византийской церковной традиции - 1 сентября. В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января.

Во второй половине XIX – начале XX веков в Беларуси постепенно распространился обычай ставить новогоднюю елку. Он пришел из Западной Европы, где появился довольно давно. Самый старый документ, в котором упоминается рождественская елка, найден в городе Селеста (провинция Эльзас, Франция) и датируется 1521 годом. Сначала елку наделяли особой магической силой, поклонялись ей. Украшение елки было своеобразным обрядом жертвоприношения, задабривания. Этим стремились угодить, задобрить дерево, его жизненную силу, которая как бы могла помочь человеку, благополучию семьи. В более древние времена елку украшали со смыслом: яблоками (символ грехопадения) и облатками (символ спасения). Затем появились бумажные цветы, гирлянды, позолоченные орехи, сласти. Стеклянные же игрушки возникли случайно. В год, когда не уродились яблоки и орехи, искусные стеклодувы Лотарингии заменили их стеклянными. Новшество имело большой успех. Постепенно религиозный смысл обряда начал исчезать. Зеленая украшенная елка стала символизировать жизнь, здоровье, счастье и постепенно превратилась в главный символ новогоднего праздника. Хотя стоит заметить, что в Беларуси на рубеже XIX–XX веков наряженная елка появлялась в домах богатых людей. Среди белорусских крестьян, ремесленников, рабочих этот обычай прижился значительно позже.

Со временем произошли изменения в составе новогодних персонажей. В XX веке в Беларуси, как и в большинстве европейских стран, главным героем новогодних праздников стал Дед Мороз. Его образ складывался столетиями, и каждый народ вносил в него что-то свое. Предками Деда Мороза в одних странах считают гномов, в других – средневековых странствующих жонглеров.

Первое десятилетие XXI века привнесло много нового и интересного в новогодний отдых . У жителей республики складывается традиция в праздничные дни не только приглашать на праздничные балы и к себе домой Деда Мороза, но и ездить к нему в гости. Это стало возможным, так как у Деда Мороза в Беларуси появилось постоянное место жительства. Его сказочное поместье раскинулось на площади 15 га среди нетронутых лесов Национального парка "Беловежская пуща".

Грета Тунберг против?

Новогодняя ёлка – дерево смерти. Считается, что наряжать мертвую ёлку – это старая русская традиция. На самом деле Новогодняя ёлка - немецкого происхождения и появилась на русской земле недавно. На Руси Новый год праздновали весной, в день весеннего равноденствия – начало возрождения Природы. Новогодним деревом была берёза (древо жизни, любви и благоденствия). Берёза первой распускается весной, и считается средоточением животворящих сил.

Для того чтобы вырастить новогоднюю красавицу - ель, потребуется не менее 10 лет. И то, речь идет о среднем деревце, высотою не более полутора метров. Ель растет медленно – после посадки скорость роста составляет всего 3-4 см в год. Впоследствии скорость увеличивается до 10-20 см, при продолжительности жизни около 250 лет.

Может ли принести счастье в дом гулянье возле мертвого дерева? Задумайтесь, это живое существо могло жить, радоваться солнцу, приносить благо окружающему миру и нам в том числе (кислородом то все мы дышим). Но ради нашей однодневной прихоти, оно должно было умереть. Не напоминает ли вам все это ритуалы черной магии, где также проводятся «песни – пляски» вокруг умирающего живого существа…

Хорошо ли срубать ель? Или покупать срубленную? Если это делается ради развлечения – то нехорошо. Ведь в том, что у кого-то забирают жизнь, должен быть особый смысл и разрешение. Если хотите свежий запах в доме - купите ель в кадке, а ближе к весне можно высадить её в естественные условия. И вам приятно, и детям воспитание правильного направления.





фото - иллюстрация

В Беларуси лесхозы предлагают приобрести елки в кадках, сохранить их до весны, а затем высадить в грунт, таким образом, присоединившись к экологической акции «Сохрани символ праздника», внеся свой вклад в озеленение малой родины. Акция пройдет уже второй раз во всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тысяч человек. Высадить деревья можно будет в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса» , которая традиционно проходит в апреле.





фото - 2019 г., с акции Неделя леса

Каждому покупателю новогоднего дерева в кадке будет вручена памятка по уходу. В ассортименте, который предложат лесхозы - европейская, колючая и сербская ели, обыкновенная сосна, западная туя и другие деревья.