Ваша любимая Кристен Стюарт названа актрисой десятилетия

Источник материала: Tut.by

Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Это звание досталось американке Кристен Стюарт .



Кадр из фильма «Персональный покупатель»

Актриса, которую мир в первую очередь знает по роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», за последние десять лет сыграла в таких картинах, как «На дороге», «Персональный покупатель», «Лагерь „X-Ray“», «Светская жизнь», «Зильс-Мария» и «Месть Лиззи Борден». В ноябре в прокат вышел ремейк «Ангелов Чарли» с участием Стюарт, а в следующем году она появится на экранах в образе американской актрисы Джин Сиберг в драме Amazon «Сиберг». Свою награду Стюарт заберет на торжественной церемонии ассоциации 9 января.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d — Hollywood Critics Association (@LAOFCS) December 13, 2019

К слову, в недавнем интервью Кристен Стюарт призналась , что не переживает из-за провала «Ангелов Чарли» в мировом прокате. Потому что «гордится этим фильмом».

Читайте также

Эти белорусы захватили топ российского Apple Music в 2019 году

Кинокритики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года (и вы просто обязаны его посмотреть)

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play