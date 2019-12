Ваша любимая Кристен Стюарт названа актрисой десятилетия

Источник материала: Tut.by

Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Это звание досталось американке Кристен Стюарт .

Актриса, которую мир в первую очередь знает по роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», за последние десять лет сыграла в таких картинах, как «На дороге», «Персональный покупатель», «Лагерь „X-Ray“», «Светская жизнь», «Зильс-Мария» и «Месть Лиззи Борден». В ноябре в прокат вышел ремейк «Ангелов Чарли» с участием Стюарт, а в следующем году она появится на экранах в образе американской актрисы Джин Сиберг в драме Amazon «Сиберг». Свою награду Стюарт заберет на торжественной церемонии ассоциации 9 января.