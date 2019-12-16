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Ваша любимая Кристен Стюарт названа актрисой десятилетия

17.12.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Это звание досталось американке Кристен Стюарт.


Кадр из фильма «Персональный покупатель»

Актриса, которую мир в первую очередь знает по роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», за последние десять лет сыграла в таких картинах, как «На дороге», «Персональный покупатель», «Лагерь „X-Ray“», «Светская жизнь», «Зильс-Мария» и «Месть Лиззи Борден». В ноябре в прокат вышел ремейк «Ангелов Чарли» с участием Стюарт, а в следующем году она появится на экранах в образе американской актрисы Джин Сиберг в драме Amazon «Сиберг». Свою награду Стюарт заберет на торжественной церемонии ассоциации 9 января.

К слову, в недавнем интервью Кристен Стюарт призналась, что не переживает из-за провала «Ангелов Чарли» в мировом прокате. Потому что «гордится этим фильмом».

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Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Это звание досталось американке Кристен Стюарт.
 
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