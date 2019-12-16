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В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Патриотический проект союзной молодежи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт проекта 17 декабря анонсировали на заседании парламентской молодежи Беларуси и России.
Инициатива позволит посетителям интернет-портала «Цифровая звезда» узнать о памятных местах и военных захоронениях в режиме онлайн. На сайте, который доступен и в мобильной версии, цифровой формат с помощью QR-кодов символично примут 75 мемориалов, расположенных на территории Союзного государства.
Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России:
Очень важно, что Молодежная палата идет в унисон с деятельностью Парламентского Собрания. На Совете Молодежной палаты мы приняли решение и разрабатываем также заявление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ольга Германова, депутат Государственной думы (Россия):
Второй момент, о котором сегодня ребята заявили на Совете и здесь, наверное, будут говорить: все-таки нам надо завоевывать интернет-пространство, нам надо формировать собственную нашу идеологию Союзного государства.
Встреча обозначила и векторы работы на 2020 год. В приоритете для союзной молодежи – разработка инициатив в сферах экономики, семейной политики и интернет-грамотности.
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В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года
Новости Беларуси. Патриотический проект союзной молодежи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция...
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