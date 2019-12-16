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В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

17.12.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Патриотический проект союзной молодежи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт проекта 17 декабря анонсировали на заседании парламентской молодежи Беларуси и России.

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

Инициатива позволит посетителям интернет-портала «Цифровая звезда» узнать о памятных местах и военных захоронениях в режиме онлайн. На сайте, который доступен и в мобильной версии, цифровой формат с помощью QR-кодов символично примут 75 мемориалов, расположенных на территории Союзного государства.

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России:
Акция «Цифровая звезда» – международный проект, который призван консолидировать молодежь на всем пространстве Союзного государства, а также вне его, что немаловажно.

Очень важно, что Молодежная палата идет в унисон с деятельностью Парламентского Собрания. На Совете Молодежной палаты мы приняли решение и разрабатываем также заявление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

Ольга Германова, депутат Государственной думы (Россия):
Никто так не претерпел в Великой Отечественной войне, как Россия и Беларусь. Поэтому именно на этой повестке мы будем концентрировать свою деятельность и по молодежной тематике.

Второй момент, о котором сегодня ребята заявили на Совете и здесь, наверное, будут говорить: все-таки нам надо завоевывать интернет-пространство, нам надо формировать собственную нашу идеологию Союзного государства.

Встреча обозначила и векторы работы на 2020 год. В приоритете для союзной молодежи – разработка инициатив в сферах экономики, семейной политики и интернет-грамотности.

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

Люди в материале: Александр Лукьянов, Ольга Германова
 
 
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Новости Беларуси. Патриотический проект союзной молодежи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция...
 
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