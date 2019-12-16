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Молодожёны расстались в день свадьбы из-за брата жениха

17.12.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодожены расторгли свой брак через несколько часов после свадьбы.  

По информации Daily Mail, со дня бракосочетания прошло уже четыре месяца. Все это время бывшие жених и невеста Стефан и Эрин не виделись.    

Они решили, что им не пути после того, как старший брат жениха по имени Томас напал на невесту, ударил ее, а также двух ее сестер и их мать.

Стефан отправился домой со своей семьей после вечеринки, а не остался утешать потрясенную невесту всю в слезах. 

Драка произошла, когда семья невесты пыталась помочь пьяному жениху подняться по лестнице после свадьбы. 

Друг семьи отметил, что брак закончился за один день. Они были женаты настолько недолго, что даже не пришлось оформлять развод – брак просто аннулировали. 

Молодожёны расстались в день свадьбы из-за брата жениха

«У жениха был выбор – либо его жена, либо его брат и отец». 

Томас был признан виновным в нападении. На свадьбе он также кричал, что его брат не должен был жениться на Эрин. Нападавшему нужно выплатить ущерб Эрин, ее сестрам, матери, а также управляющему отеля, где проходила свадьба. 

Несмотря на то, что никто не получил серьезных травм, пострадавшие заявили: «Мысли и плохие воспоминания о событии, которое должно было стать счастливым, будут у нас некоторое время». 

В начале декабря экс-жениха обвинили в покушении на убийство – он напал на мужчину около ночного клуба. Суд будет в следующем году. 

Сейчас Эрин живет с родителями. 

После свадьбы сестра Эрин написала: «Никогда не позволяйте никому ослаблять вашу любовь друг к другу».  

Еще один случай, когда торжество не состоялось, произошел в Британии. Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха (читать далее).   

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Молодожены расторгли свой брак через несколько часов после свадьбы.   По информации Daily Mail, со дня бракосочетания прошло уже четыре месяца. Все это время бывшие...
 
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