Стартапом 2019 года стал финансовый сервис

Источник материала: Myfin

Фото: Стартап Года-2019

На ежегодном мероприятии, прошедшем в пятый раз и посвященном 10-летнему юбилею стартап-движения в стране, свои проекты представили 10 команд из белорусских городов и Москвы. Еще один проект выступил вне конкурса.

«Эти проекты мы отбирали через серию мероприятий. Больше десяти конкурсов стартапов прошли не только в областных центрах страны и Минске, но и в других городах Беларуси. Кроме того мы добавили новые стартапы, которые еще нигде не участвовали, но показались нам перспективными», – рассказал Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» – организатора конкурса.





На площадках центра нашли своих инвесторов десятки стартапов, в том числе такие известные белорусские проекты, как Maps.me, PandaDoc, RocketBody и многие другие.

По традиции все конкурсанты (как те, у кого проекты уже успешно запущены и приносят первую прибыль, так и те, что только-только перешагнули стадию идеи) получили экспертную бизнес-оценку и помощь от компетентного жюри. Они позволят их стартапам развиваться более динамично.

Первым на сцену вышел Максим Кажина, представивший LabMap – сервис по онлайн-расшифровке лабораторных анализов, ставший в мае победителем конкурса стартапов Invest Weekend. Следом Инна Самович представила Cashew - платформу, которая позволяет предприятиям торговли принимать платежи, осуществляемые мобильными приложениями банков с возможностью финансирования покупок клиентов в точках продаж.

Затем Алексей Павлов рассказал о DA – маркетплейсе, заменяющем отдел закупок при работе с Китаем. Юрий Цвирко представил Autogis – автомобильный агрегатор, вместивший не только электронную книжку водителя и широкую базу возможностей для компаний, связанных с автобизнесом, но и сервис онлайн-коммуникаций.





Павел Мигутский поделился опытом работы (не только в Беларуси) сервиса ParkMyCarNow – умной системы бронирования мест на паркингах. Анатолий Коваленко рассказал об Fastserve – платформе, позволяющей оптимизировать работу кейтеринга во время массовых мероприятий, а трио из ITPrint (Владислав Бобровников, Павел Белановский и Павел Царенок) – о системе управления полиграфическим производством.

Социальный проект Марии Гавриловой SOSMyLife (браслет спасения с медицинскими данными для спасения в экстренных ситуациях) вызвал интерес жюри и в итоге удостоился поощрительного приза. О награде Кима Санжиева за Get Outfit (платформу, которая доставляет персонально подобранную одежду, обувь и аксессуары) чуть ниже. Последним из конкурсантов на сцену вышел Александр Петух, который рассказал, как посредством Caer Sidi, сервиса для объединения цифрового и физического контента, можно продавать оригинальные фигурки.

Сергей Мойсеенок из CashMarket хоть и выступал вне конкурса, но вопросами о сервисе, помогающем юрлицам получать самые выгодные предложения от кредиторов, его засыпали не только члены жюри, но и участники конференции.

Итогом затянувшегося совещания жюри стало решение, больше всех порадовавшее Инну Самович, ставшую со своим проектом Cashew победителем конкурса «Стартап года-2019».





«Надеюсь, мы оправдаем оказанное доверие, не подведем и в следующем году обязательно докажем, что не зря получили звание «Стартап года». Наш сервис будет развиваться – улучшим инфраструктуру, чтобы платежи могли совершаться мобильными банковскими приложениями не только в Беларуси – будем выходить на рынок Великобритании», – поделилась планами с Myfin.by победительница.

Она согласилась со словами выступившего на конференции Виктора Зубика – белоруса из Москвы, в прошлом году получившего главный приз жюри за проект «Checkinvend», о том, что победа на конкурсе сама по себе ничего не стоит.





«Однозначно. Все решают усилия команды, которая делает проект: мы стали очень динамично развиваться, и темпы снижать не намерены. Так как наш продукт не привязан к конкретному банку, то мы не будем останавливаться на сотрудничестве с нашим банком-лидером – «Беларусбанком», и планируем подключить еще несколько банков. Наш партнер согласен с таким шагом – ведь это и есть создание инфраструктуры», – заявила Инна Самович.

Второе место занял проект Александра ПетухаCaer Sidi, третьим призером «Стартапа года-2019» стал Ким Санжиев с Get Outfit.





Официальным партнером конкурса, который помогает найти друг друга IT-предпринимателям и инвесторам, выступил МТБанк, а конференция прошла при поддержке компании Happy Office.