Как белорусская пропаганда стряпает черный пиар на теме убийства Шеремета

По трагической теме вдоволь потоптались на телеканале «Беларусь 1» участники свежего выпуска передачи «Клуб редакторов», который вел сам председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.





В огороде бузина, а в Киеве дядька

Оговорившись, что нужно дождаться суда, участники передачи тут же забыли о презумпции невиновности и стали строить пропагандистские умозаключения. Типа:





«Шеремета убили герои антитеррористической операции», «побратимы боевиков белорусского отряда «Погоня» (имеются в виду добровольцы – участники АТО) и белорусской оппозиции, «идолы, герои белорусской независимой прессы на протяжении последних четырех-пяти лет».





«Революционеры, люди, которые пришли к власти кровью, не могут по-другому жить и работать… Украина – это прививка для всех нас», – глубокомысленно добавил гость передачи, новоиспеченный депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.





Хотя при чем тут украинская власть? Дай Бог белорусским президентским выборам быть такими же прозрачными и конкурентными, как те, на которых победил Владимир Зеленский.





«Те, кого они [независимые СМИ] выставляли героями, выносили на плакаты и на транспаранты, они оказываются такими же кровавыми агрессорами, убийцами», – нагнал ужасу директор представительства МГТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.





Смешали боб с горохом

И все это топтание по теме нужно было, похоже, для того, чтобы устами Эйcмонта прийти к выводу, что «одни и те же силы за всем этим и в Украине, и в Беларуси стоят – крайне националистические».









о причине протестов, о том, как Кремль взял за горло, не сказали, зато провели параллель: мол, с таких же антироссийских лозунгов начинался Майдан в Украине. В итоге цепочка манипуляционных умозаключений дошла до прошедших в Минске 7 и 8 декабря уличных протестов против «углубленной интеграции» с Россией. Но, зато провели параллель: мол, с таких же антироссийских лозунгов начинался Майдан в Украине.





Здесь все не выдерживает критики. И Майдан начинался с другого – это было выступление за евроинтеграцию, которую остановил Виктор Янукович. И сама версия убийства Шеремета, оглашенная на днях украинским МВД, многим кажется неубедительной.





В любом случае личный бэкграунд подозреваемых – не основание дискредитировать украинскую Революцию достоинства и тем более – участников минских протестов. Это все состряпано по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Или как говорят белорусы: смешали боб с горохом.





От уличных выступлений властям сразу муторно

Зачем же всей этой стряпней кормят зрителя? Белорусская власть и ее идеологическая обслуга, какую бы тему ни брали, держат в голове одно – интересы сохранения режима.





На выборах 2015 года Александру Лукашенко здорово помогла спекуляция на украинской теме. Что, мол, хотите повторения у нас кровавых событий? Если нет – голосуйте за стабильность, которую обеспечивает сами знаете кто.





Но сейчас испуг белорусского обывателя после Майдана в основном прошел, а весенний взлет Зеленского, напротив, вызвал массовый интерес белорусов, брожение умов на тему смены власти в своей стране. Так что самое время впрыснуть новую дозу «антимайданной прививки».





Причем смотрите: казалось бы, выступления белорусов против аншлюса на руку Лукашенко. Ведь он сам патетично заявляет, что суверенитет – это святое. Можно сказать Путину: видишь, народ не хочет сливаться в экстазе с Россией, так что охолони со своей «углубленной интеграцией»!





Но закавыка в том, что верхам сразу плохеет от любой уличной активности. Белорусский аналитик Валерий Карбалевич отмечает, что Лукашенко «боится политизации общества», особенно перед президентскими выборами 2020 года.





Да, лучше без майданов, но…

Как известно, акции 7 и 8 декабря в Минске обошлись без разгона. Участники «Клуба редакторов» расхваливали мягкость белорусской милиции, а для контраста показывались кадры действий французской полиции против «желтых жилетов».





Но сравнение в принципе хромает. Во Франции протестовавшие строили баррикады, сжигали автомобили, крошили витрины, в стражей порядка летели булыжники и коктейли Молотова – короче, разворачивались настоящие уличные бои.





В Минске манифестанты переходили улицы строго на зеленый свет, спускались в подземные переходы, не разбили ни одного стекла. Эта сверхдисциплинированность даже стала предметом легкого троллинга в соцсетях . Эта





Но и эта дисциплина не гарантирует от разгонов новые акции. Судя по «Клубу редакторов», экзистенциальный страх верхов перед уличной активностью усиливается. Рост национального самосознания – казалось бы, именно то, что нужно для укрепления независимости. Но белорусскому режиму лучше иметь сонных обывателей, кладбищенскую тишину. Сознательные граждане ведь требовательны и к своему государству.





А тут еще президентские выборы на носу. Лукашенко совсем ни к чему новая Площадь. После разгона Площади-2010 режим попал под санкции, резко испортил отношения с Западом. Сейчас власти постараются гасить выступления, пока они не набрали размах (сегодня вышли за независимость, завтра выйдут протестовать против фальсификации выборов). И вслед за пропагандистскими залпами могут последовать полицейские, судебные меры.









Самое смешное, что в принципе я согласен с пропагандистами белорусского ТВ: лучше без революций, без потрясений и крови. Но не сами ли власти, устраивающие выборы без выбора, подавляющие политическую конкуренцию и свободы, создают предпосылки для того, чтобы когда-нибудь крышку котла сорвало?