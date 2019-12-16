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В конкурсе «Лидер XXI века» приняли участие 8 осиповчан

17.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Победитель определен!

Говорят, пятница, 13-е — не самый удачный день. Но этот факт нисколько не смутил участников конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи «Лидер XXI века», посвященного Году малой родины: именно этот вечер конкурсанты решили провести на сцене районного Центра культуры и досуга. Учителя начальных классов гимназии и СШ № 3 Анастасия Городецкая и Евгения Авраменко, работник ФОК «Жемчужина» Евгения Лещенко, художественный руководитель Елизовского Дома культуры Анастасия Мордвилко, оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями РОВД Алесь Михальков, руководитель физвоспитания дошкольного центра развития ребенка Марина Власенко, парикмахер Юлия Коваленко и электромеханик дистанции сигнализации и связи Владимир Сугако — вот те самые смелые, креативные, активные и, главное, претендующие на звание лидера представители осиповичской молодежи.

Традиционно начался конкурс с «визиток». Участники имели возможность рассказать о себе в любой форме. Проза, песни, танцы, фото и видео, небольшой урок физкультуры и даже кулинарное шоу — уже на первом этапе зрителям было на что посмотреть!

Выбор профессии — один из наиболее ответственных шагов в жизни каждого. Претенденты на лидерство этот выбор сделали и с удовольствием поделились трудовыми буднями в конкурсе видеороликов «Один день из моей профессии». Особенно интересным этот этап оказался для присутствующих в зале старшеклассников: совсем скоро им тоже нужно будет         определяться.

В творческом конкурсе получилось настоящее шоу талантов, а еще один — презентацию проектов «Моему городу» — провели заранее. Например, Юлия Коваленко поделилась идеей локального буккроссинга, предложив установить на улицах   своеобразные домики-«библиотеки», в которых каждый желающий мог бы оставить или взять любую книгу. Анастасия Городецкая радела за яркое благоустройство: необычные лавочки, специальные фонари, особо заметные пешеходные переходы… Глобальный проект получился у Владимира Сугако: железнодорожник задумался о создании и развитии трамвайной сети в районе по примеру швейцарских городков.

В конкурсе «Лидер XXI века» приняли участие 8 осиповчан

Пока судьи совещались, выступали артисты РЦК и МПЦ «Ровесник», а затем конкурсанты вновь выстроились на сцене. С поздравлениями и пожеланиями к ним обратились первый секретарь райкома БРСМ Елена Надеевец, победитель прошлогодних баталий Кристина Чайка и председатель райобъединения профсоюзов Елена Паргачева. Все претенденты на звание лидера получили подарки от спонсоров мероприятия: РК ОО «БРСМ», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райобъединения профсоюзов, ОАО «Осиповичский хлебозавод», цветочного магазина «Азбука цветов», языкового центра «Free Way» и индивидуального предпринимателя Дениса Чайки. Дипломами за участие наградили Евгению Лещенко, Анастасию Мордвилко, Алеся Михалькова, Евгению Авраменко и Марину Власенко. Диплом III степени получила Юлия Коваленко, второе место досталось Анастасии Городецкой, а лидером XXI века в 2019 году стал представитель осиповичского железнодорожного узла Владимир Сугако.

 
 
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Победитель определен! Говорят, пятница, 13-е — не самый удачный день. Но этот факт нисколько не смутил участников конкурса профессионального мастерства среди...
 
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