В Минске пассажир упал и получил травмы после столкновения автобуса и маршрутки. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Водитель маршрутки, устроивший аварию с автобусом на столичном проспекте Независимости, получил 4 года «химии».



Фото: ГАИ Минска

Напомним, авария произошла 9 апреля, около 09.00. Следствие установило, что водитель технически неисправного маршрутного такси Mercedes ехал во второй полосе проспекта со скоростью около 46,3 км/ч. При перестроении в первую полосу он не подал сигнал световыми указателями поворота и не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с ехавшим в первой полосе автобусом.

От удара в автобусе упали двое пассажиров. Один из них получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.



Фото: ГАИ Минска

16 декабря суд Советского района Минска признал водителя маршрутки виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК суд приговорил мужчину к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.