ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пассажир упал и получил травмы после столкновения автобуса и маршрутки. Приговор суда

17.12.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель маршрутки, устроивший аварию с автобусом на столичном проспекте Независимости, получил 4 года «химии».


Фото: ГАИ Минска

Напомним, авария произошла 9 апреля, около 09.00. Следствие установило, что водитель технически неисправного маршрутного такси Mercedes ехал во второй полосе проспекта со скоростью около 46,3 км/ч. При перестроении в первую полосу он не подал сигнал световыми указателями поворота и не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с ехавшим в первой полосе автобусом.

От удара в автобусе упали двое пассажиров. Один из них получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.


Фото: ГАИ Минска

16 декабря суд Советского района Минска признал водителя маршрутки виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК суд приговорил мужчину к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
«На молодежи легко заработать». Разбираемся с организаторами вечеринок, чем живет тусовочный Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика