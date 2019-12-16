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В Минске пассажир упал и получил травмы после столкновения автобуса и маршрутки. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель маршрутки, устроивший аварию с автобусом на столичном проспекте Независимости,
Напомним, авария
От удара в автобусе упали двое пассажиров. Один из них получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.
16 декабря суд Советского района Минска признал водителя маршрутки виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК суд приговорил мужчину к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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