«На молодежи легко заработать». Разбираемся с организаторами вечеринок, чем живет тусовочный Минск

Источник материала: Tut.by

В последние годы Минск переживает досуговый бум: вечеринки разных масштабов и форматов, новые фестивали вроде Stereo Weekend, а концертные площадки столицы штурмуют не только бывалые артисты, но и новые альтернативные исполнители. И за этим стоят не крупные агентства, а молодые ребята, создающие свой «движ» в столице. AFISHA.TUT.BY поговорила с промоутерами вечеринок и концертов о том, с какими сложностями сталкиваются и на что сейчас есть спрос у молодежи.

«Сегодня потерял 2000 долларов, завтра заработал»

Арт-директор бара «Хулиган», организатор вечеринок и концертов, программный директор фестиваля Stereo Weekend, который с успехом прошел в прошлом году , основатель концертной площадки «Меломаны» — имя Макса Старцева знакомо многим, кто интересуется изнанкой досуговой жизни столицы. Концертами он занимается уже около 13 лет.

Фото: facebook.com/max.startsev

— Идея заниматься концертами и заведениями пришла от осознания, что тебе негде проводить время и слушать музыку, которая нравится. Как из слогана «Бассоты»: кто, если не мы? Тем же руководствовался и я, когда начинал привозить артистов в Минск. Работу промоутера можно назвать творчеством, ведь ты привозишь не только, кого все хотят, но и кого никто не знает, и нужно придумать, как заинтересовать.

Однако промоутерам концертов нужно быть готовым и к рискам, в том числе финансовым.

— Сегодня потерял 2000 долларов, завтра заработал. Я возил группы, которые мне нравились, но людей приходило столько, что у меня были серьезные финансовые убытки. Например, мы делали концерт групп «Меджикул» и «130 по встречной на старенькой Vespa» в Studio 67. Это был День космонавтики, прибыль от проекта собирались перечислять в детские дома. И в итоге пришло мало людей, мы сыграли в минус. Это я сейчас понимаю ошибки: площадка без репутации, отсутствие должной промокомпании. У любого промоутера первые три концерта — катастрофа, но после этого начинается понимание, как все работает. У меня не было настолько провальных концертов, чтобы квартиру закладывать, наверное, я бы в такие проекты и не ввязался.



Одна из вечеринок в баре «Хулиган». Фото: vk.com/huligan_bar

Организатор признается: единой формулы удачного концерта не существует. Только с опытом приходит понимание, какой артист соберет площадку, а какой — нет.

— Например, была идея привезти к нам группу Jungle, которую я обожаю. Это мировые звезды, в соседней Украине был аншлаг. Но в Минске они не соберут столько людей, сколько ты хочешь, как бы ты ни старался — их мало кто знает. Да и из тех, кто в теме, 30% будут готовы отдать за билет 25−30 баксов. Но бывало, что ожидания оправдывались не на 100%, а 300%. Например, когда делали концерт Ассаи, рассчитывали на 500−600 человек, а в итоге они собрали 1200.

Помимо прочего, важна и площадка, где выступает артист, говорит Старцев.

— Но в Минске нет золотой середины. Есть уже неаккуратный Re:Public, но звук там хорош. Есть Prime Hall — более дорогая площадка с лучшим звуком, но со странной планировкой: танцпол и несколько рядов серебряных сидушек. Falcon Club из той же серии, он еще дороже. Если бы можно было сделать место с расслабленной атмосферой и хорошим звуком, это была бы идеальная площадка. Помню, был на концерте Tricky, который проходил в Prime Hall. Но это авангардный артист, уверен, в Re:Public он собрал бы гораздо больше людей.

«Иногда запреты бывают по рефлексу: IC3PEAK запрещают в России, почему у нас они могут тогда выступать?»

Серьезная головная боль организаторов — пресловутый низкий художественный уровень, из-за которого не состоялись концерты многих артистов в Беларуси. Так, в свое время под запрет на выступления попадали рэперы Бакей и Face, электронщики IC3PEAK, хип-хоп-группа Die Antwoord и другие исполнители.

— Действительно, некоторые артисты не с первого раза получали «гастрольки». Приходится объяснять всем инстанциям, что артист не настолько ужасен, как они могут предположить. Честно, у меня не получается с ними разговаривать, есть ощущение, что бьешься головой о стену. Но из команды тогда идет человек, показывает тексты, разбирает их. Иногда запреты бывают по рефлексу: IC3PEAK запрещают в России, почему у нас они могут тогда выступать? Когда я делал концерт Ассаи, всплыло видео, где он со сцены позволял себе какие-то высказывания. Опять же ведешь диалог и ищешь компромисс, что, например, конкретную песню не будет исполнять. Это то, с чем приходится жить. Лет 20 должно пройти, чтобы омолодился госапппарат, тогда, может, что-то изменится.



Stereo Weekend летом 2018-го. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Макс говорит, что механика привозов артистов и на большой фестиваль вроде Stereo Weekend, и на локальные концерты одинаковая. Ведь для промоутера главное — чтобы артист был доволен.

— Просто меняются масштабы. В «Хулигане» мне легче всего делать концерт, потому что там все понятно. На фестивалях вызовов больше: за два дня уследить за 30 артистами. Но и там и там нужно следить, чтобы все было в порядке, технический райдер артиста выполнен, а он сам — сыт и доволен. Что касается спроса у молодых людей, то он растет с каждой неделей, особенно в плане вечеринок. С концертами сложнее, нужно справиться с реалиями рынка: с отсутствием желания молодых людей платить за вход. И пониманием, что вечерний концерт артиста, который длится два часа, стоит денег.

«Ожидал, что будет 500−600 человек, но в итоге пришла тысяча»

Особое место в столичном андерграунде занимает электронная вечеринка «Мечта», которая появилась 3,5 года назад. Этакий настоящий рейв, собирающий тысячи самых прогрессивных тусовщиков города.

Фото: facebook.com/Morgotika

— Люди ходят на вечеринки за атмосферой, общением, музыкой. Хотелось это все дать большому количеству людей, — вспоминает создатель проекта Павел Данков. — Долгое время я делал тусовки в родном Гомеле на 100−200 человек, потом продолжил в Минске. Все это время меня не покидала мысль сделать нечто масштабное и андерграундное. Но здесь тогда не было ни одного пространства, которое бы могло вместить много людей, оставаясь аутентичным.

Я часто катался в соседние Москву и Киев, был на крутых ивентах, которые проходили в бывших заводских помещениях. Меня поразило количество звездных имен в лайнапах и мощная арт-составляющая. Досадно было осознавать, что у нас такого нет. И вот я узнал, что открывается пространство «Верх». Пришел туда и понял — то, что нужно. Место не было официально открыто, но учредители доверились мне, и я решил попробовать воплотить в жизнь свою мечту.



Вечеринка «Мечта», Хеллоуин. Фото: vk.com/mechtaproject

Определился с лайнапом и приступил к подготовке. Так появилась «Мечта». Вход был бюджетный — 10 рублей. Помимо активной работы в соцсетях, мы с командой раздавали флаеры, стикеры, клеили афиши где только можно. Друзья и знакомые помогли с распространением информации. Размах был, но я боялся, придут ли люди. Ожидал, что будет 500 человек, в итоге пришла тысяча. Признаться, я не был готов к этому, учредители «Верха» тоже. Мы вешали ленты в турборежиме, просили знакомых помочь на входе и гардеробе. Очереди были как за куртками, так и в уборные. Но, несмотря на все, вечеринка явно удалась.

Первая вечеринка оказалось удачной и в финансовом плане.

— Изначально вложения минимальные, ты тратишь деньги на рекламу, печать, авиабилеты для артистов, материалы для декораций. Уже после ивента рассчитываешься с артистами, подрядчиками по звуку, свету и с площадкой. Бюджет первой «Мечты» — около трех тысяч долларов. Стали делать следующую, но начались проблемы с «Верхом». Обычно расклад такой: промоутер забирает деньги за вход, а заведение — за бар. По такой схеме мы работали изначально. Однако увидев, что мне удалось собрать 1000 человек на первом ивенте, за три дня до второго они поставили условие: ты платишь две с половиной тысячи долларов за аренду — или мероприятие не состоится.



Вечеринка «Вектор». Фото: vk.com/vectoronerave

Все взвесив, я решил пойти на такие унизительные условия. У нас был заявлен популярный немецкий диджей и продюсер Florian Fupfer — с перелетом, визой, агентскими, гостиницей и гонораром он уже обходился в полторы тысячи долларов. Были потрачены деньги на рекламу, люди ждали тусовку. Дороги назад не было. На вторую вечеринку пришло примерно 1400 человек. Но осадок остался. За все время я сделал более 20 крупных вечеринок «Мечты» на разных площадках: в «Верху», ангаре «Хулигана», «Брюгге», OK16, HIDE.

По словам организатора, вечеринок в столице сейчас стало очень много, соответственно, у людей появилось больше выбора, куда пойти отдохнуть в выходные.

— Люди научились активно проводить выходные. Хоть в городе не хватает качественного хауса, грайма, дабстепа или экспериментала. Люди стали избирательнее, они путешествуют, расширяют музыкальный кругозор, получают клубный опыт. Вместе с тем вижу, что они реже стали посещать вечеринки. Каждый ходит на «свою» вечеринку, небольшой костяк старается побывать на всех интересных ивентах. Основная проблема, на мой взгляд, — в низких зарплатах и невысоком уровне жизни. На каждые выходные денег не напасешься. По этой же причине люди не готовы платить за тусовки или готовы, но мало. Так как люди уже пресытились тусовками, моя стратегия — делать вечеринки реже, но еще масштабнее. Плюс хочется сделать фестиваль со ставкой на музыку разных направлений.

В Минске классный уровень вечеринок: своя атмосфера, нет повального употребления наркотиков. Рейв у нас культурный, за время существования «Мечты» я помню всего две драки.



Вечеринка «Вектор». Фото: vk.com/vectoronerave

В то же время Павел отмечает, что у молодых людей спрос больше на тусовку, нежели на музыку.

— На музыку тоже, но именно популярную и понятную, например, рэп или трэп. Молодежи не так просто разобраться в безграничном мире музыки, и они охотно принимают более доступные ее формы. Ими легко манипулировать, на них легко заработать. Именно это и делают ушлые промоутеры.

«В первую тусовку вложили 300 баксов»

Проект «Бассота» — пример того, как из локальной тусовки выросло целое движение. На свои «Именины» они зовут веселиться и танцевать по 50 часов, привозят диджеев из Японии, Швеции, США, Англии и устраивают настоящие перформансы. И это работает: на вечеринки приходят тысячи молодых тусовщиков. Началось все, как и у многих, с желания играть для себя и людей музыку, которую не услышишь в заведениях города.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Есть кайфовые музыкальные жанры, которые не пользуются популярностью. На популярном музле очень легко делать мероприятия, возьми хотя бы ретровечеринки . Но у тебя наверняка найдутся в плейлисте треки, которые ты никогда не услышишь на тусовке, — объясняет один из лидеров «Бассоты» Егор Кипа. — Вот в 2014 году у нас тоже были такие песни, и мы хотели их играть, под них танцевать и делиться ими со знакомыми, друзьями, бывшей.

Егор говорит, что цель заработать перед собой не ставили.

— Мы делали это для себя и ради культуры. Все были относительно взрослыми людьми с работами и понимали, что это за жанры, как они в мире существуют. Первая вечеринка прошла на террасе в «Хулигане», мы вложили баксов 300 — на довоз музыки. Вход был бесплатный, пришло в итоге человек 500−600. Вечеринка «разваливала», играл футворк, гэридж, грайм. Так и ворвались. Потом все говорили: «О, че, прикольно!». Вот и пошло-поехало.



«Бассота» на арт-пикнике FSP. Фото: vk.com/bassotas

Все настолько «пошло-поехало», что теперь на вечеринки «Бассоты» в среднем приходит уже по 1000—1800 человек.

— Раскочегарились и разрослись… Сейчас это серьезная организация, планируем ивенты на год вперед, поддерживаем связь с артистами. Но нам все равно есть что улучшить. Очень хочется показать иностранцам, как умеют отдыхать белорусы. Когда в 6 утра стоишь за пультом и надо бы уже заканчивать, а люди все еще хотят танцевать, понимаешь, люди живут в социальных рамках, а ночные ивенты для них — возможность вырваться.

«Люди начали „подрываться“ на тусовки»

По словам Егора, основная сложность при организации вечеринки — найти партнеров, которые могут дать на нее деньги, а также грамотно с ними договориться.

— Также важно заблаговременно начать подготовку к вечеринке, по-хорошему недели за три: чтобы получить «гастрольку», начать рекламу в нужный срок. Если больше времени, гораздо спокойнее можно двигаться: развесить афишу, флаеры раздать. А что касается привоза артистов, важен внимательный подход к их райдеру. Привозили на «Именины «Бассоты» The Bug (музыкант и продюсер из Англии. — Прим. ред.), не заметили, что на его выступлении должны быть бетонные плиты на диджейке, потому что у него сильный звук — под 70 КвТ. За день до выступления бегали и искали. А так с привозом проблем нет, Беларусь безвизовая. А артисты всегда в приятном шоке от белорусской публики.



Фото: vk.com/ph_nj

К слову, для вечеринок «Бассоты» организаторы приглашают не просто диджеев, а именно артистов, которые играют музыку.

— Самый дорогой привоз, как ни странно, — Эрика Лундмоен (российская хип-хоп исполнительница. — Прим. ред.), она обошлась даже дороже, чем Tommy Cash. Но практика показала, что это того не стоило, она собрала человек 200. DJ Krush из Японии стоил в два раза дешевле, но на него пришло около 1000 человек. У нас задача не просто поставить диджея, который сводит треки. Нам нужен артист, который «разваливает», делает из своего выступления перформанс. Мы уверены, люди отдадут многое, если артист тоже будет отдавать. Такой круговорот энергии.



Фото: vk.com/ph_nj

Егор отмечает, что столичные любители вечеринок становятся более спонтанными.

— Мы заметили тенденцию, что люди начали «подрываться» на тусовки. Мы периодически делаем спонтанный движ: в три часа дня кидаем инфу, а вечером приходит человек 600−700. То есть ты можешь организовывать вечеринку, давать инфу о ней за две недели, а человек про нее забыл просто. Большинство людей принимает решение пойти на вечеринку либо в день ивента, либо за день до него. Раньше меньше было ивентов, сейчас каждые выходные что-то происходит. Днем все живут, как им говорят, а ночью становятся более свободными. И все больше людей приходит не замутить с кем-то и побухать, а вытрясти дурь.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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