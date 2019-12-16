Генассамблея ООН приняла резолюцию о чернобыльском сотрудничестве, подготовленную при участии Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости США. Генассамблея ООН приняла подготовленную при участии Беларуси резолюцию о чернобыльском сотрудничестве. Вместе с нашей страной соавторами документа выступили 55 государств.

Резолюция призывает страны и учреждения системы ООН к дальнейшему сотрудничеству и мобилизации ресурсов для развития регионов, затронутых чернобыльской катастрофой.





В резолюции обозначены также направления программ восстановления пострадавших территорий. Среди них – переход местной экономики на экологически безопасные технологии, а также развитие предпринимательства и туризма. Известно, что в день 35-й годовщины чернобыльской катастрофы ООН проведет специальное заседание. Оно назначено на 26 апреля 2021 года.