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Генассамблея ООН приняла резолюцию о чернобыльском сотрудничестве, подготовленную при участии Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости США. Генассамблея ООН приняла подготовленную при участии Беларуси резолюцию о чернобыльском сотрудничестве. Вместе с нашей страной соавторами документа выступили 55 государств.
Резолюция призывает страны и учреждения системы ООН к дальнейшему сотрудничеству и мобилизации ресурсов для развития регионов, затронутых чернобыльской катастрофой.
В резолюции обозначены также направления программ восстановления пострадавших территорий. Среди них – переход местной экономики на экологически безопасные технологии, а также развитие предпринимательства и туризма. Известно, что в день 35-й годовщины чернобыльской катастрофы ООН проведет специальное заседание. Оно назначено на 26 апреля 2021 года.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о чернобыльском сотрудничестве, подготовленную при участии Беларуси
Новости США. Генассамблея ООН приняла подготовленную при участии Беларуси резолюцию о чернобыльском сотрудничестве. Вместе с нашей страной соавторами документа...
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