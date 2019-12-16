|
Когда шенгенские визы для белорусов станут дешевле?
17.12.2019 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро произойдет после подписания необходимых соглашений с ЕС. Вступить в силу они могут уже в 2020-м.
Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции (ДГиМ) МВД Алексей Бегун рассказал в программе «Не для протокола».
Руководитель ДГиМ заметил, что со стороны Беларуси завершены все процедурные вопросы, связанные с подписанием соглашения об облегчении визовых формальностей и соглашения о реадмиссии.
По словам Бегуна, Беларусь ждет соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии, чтобы физически и юридически подписать соглашения, провести внутригосударственные процедуры по их ратификации, обменяться ратификационными грамотами.
Он отметил, что существует убежденность, что оба соглашения могут вступить в силу уже в следующем году.
Бегун уточнил, что один из основных пунктов соглашения — уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро. Также предусмотрена возможность подавать документы как в посольства, так и через визовые центры. Расширятся категории граждан, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро произойдет после подписания необходимых соглашений с ЕС. Вступить в силу они могут уже в 2020-м.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)