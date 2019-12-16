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Когда шенгенские визы для белорусов станут дешевле?

17.12.2019 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Когда шенгенские визы для белорусов станут дешевле?

Снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро произойдет после подписания необходимых соглашений с ЕС. Вступить в силу они могут уже в 2020-м.

Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции (ДГиМ) МВД Алексей Бегун рассказал в программе «Не для протокола».

Руководитель ДГиМ заметил, что со стороны Беларуси завершены все процедурные вопросы, связанные с подписанием соглашения об облегчении визовых формальностей и соглашения о реадмиссии.

По словам Бегуна, Беларусь ждет соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии, чтобы физически и юридически подписать соглашения, провести внутригосударственные процедуры по их ратификации, обменяться ратификационными грамотами.

Он отметил, что существует убежденность, что оба соглашения могут вступить в силу уже в следующем году.

Бегун уточнил, что один из основных пунктов соглашения — уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро. Также предусмотрена возможность подавать документы как в посольства, так и через визовые центры. Расширятся категории граждан, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы.

 
 
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Снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро произойдет после подписания необходимых соглашений с ЕС. Вступить в силу они могут уже в 2020-м.
 
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