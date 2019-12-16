ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высказался в защиту уйгуров: в Китае "забанили" Озила

17.12.2019 15:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Китае убрали имя Озила из поисковиков, заблокировали его соцсети и запретили упоминать «Арсенал» в госСМИ



В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

По информации The Telegraph, представители китайских государственных СМИ предупредили «Арсенал», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за твит Озила.

Кроме того, аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб «М10», в котором состояли около 30 тысяч человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.


Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити», несмотря на то, что «Арсенал» не поддержал игрока.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае убрали имя Озила из поисковиков, заблокировали его соцсети и запретили упоминать «Арсенал» в госСМИ
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда шенгенские визы для белорусов станут дешевле?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика