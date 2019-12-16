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Это очень больно! Девушка час пыталась снять маску с лица

17.12.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летняя американка Нэви Чандлер из Уичито (Канзас) пожалела о том, что решила сэкономить на очищающей маске-пленке для лица. Купив ее в местном супермаркете Walgreens всего за 2 доллара, она потратила около часа на то, чтобы снять маску, снимая процесс на видео, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как липкое косметическое средство с трудом отходит от щек, лба, носа и подбородка девушки, из-за чего она периодически начинает плакать.

В подписи к посту Чандлер порекомендовала другим пользователям никогда не использовать такую маску.

Видеоролик вызвал бурную реакцию в сети. «Она использовала суперклей», «Теперь твои поры должны быть чистыми на год или два вперед», «Если бы моя маска не была такой, как эта, — меня бы это взбесило», «И мне нравится, когда маска так [тяжело] сдирается» — написали комментаторы.

 
 
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