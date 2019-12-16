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Можно ли одновременно заболеть простудой и гриппом

17.12.2019 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грипп снижает шансы людей людей заболеть простудой. К такому выводу пришли в исследовании, наблюдавшем за 44 тысячами пациентов в Шотландии с 2005 по 2013 год. Итоги были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет CNN.


Фото: pixabay.com

Исследование может объяснить, почему ежегодно пики простуды и гриппа приходятся на разные сезоны. «Во время пика гриппа зимой люди меньше простужаются, и это повторяется каждый год, — пояснил Сема Никбахш, научный сотрудник в Центре исследования вирусов в Университете Глазго. — В то же время вирусы простуды активнее весной и осенью, когда грипп на спаде».

Чтобы разобраться в причинах того, как два вируса препятствуют распространению друг друга, нужны дополнительные исследования: «Возможно, дело в подходящих температурных условиях. Или в том, что если вы простудились, то остаетесь дома — и у вас меньше шансов подхватить другой вирус».

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такому выводу пришли в исследовании, наблюдавшем за 44 тысячами пациентов в Шотландии с 2005 по 2013 год.
 
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