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В Минске убита женщина. Убийцу ищут
Источник материала: Партизан
Сотрудниками ГУВД Мингорисполкома разыскивается мужчина, который может быть причастен к убийству, совершенному 17 декабря текущего года на ул. Космонавтов.
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.
Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.
Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в любое РУВД г. Минска или по номерам телефонов: 8(044)581-65-24 или 102.
Конфиденциальность гарантируется.
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Сотрудниками ГУВД Мингорисполкома разыскивается мужчина, который может быть причастен к убийству, совершенному 17 декабря текущего года на ул. Космонавтов.
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