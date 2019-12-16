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Белорусский фильм выбыл из оскаровской гонки

17.12.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский фильм выбыл из оскаровской гонки

Фильм дебют белорусского режиссера Анастасии Мирошниченко не вошел в шорт-листы премии «Оскар».

Картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — не попала в шорт-лист, то есть короткий список премии. Об этом сегодня ночью на своем сайте сообщила Американская киноакадемия, обращает внимание Tut.by.

Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

 
Теги: Гомель
 
 
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Фильм дебют белорусского режиссера Анастасии Мирошниченко не вошел в шорт-листы премии «Оскар».
 
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